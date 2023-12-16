Dolar
28.99
Euro
31.79
Altın
2,018.55
ETH/USDT
2,255.80
BTC/USDT
42,440.00
BIST 100
7,993.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

AB: Görevini yapan gazetecilere saldırıları kınıyoruz

Avrupa Birliği (AB), İsrail güçlerinin Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirini, Doğu Kudüs'te darbetmesine ilişkin, görev başındaki gazetecilerin fiziksel saldırıya uğramasını, keyfi tutuklanmalarını ve öldürülmelerini kınadığını bildirdi.

Feyzullah Yarımbaş  | 16.12.2023 - Güncelleme : 16.12.2023
AB: Görevini yapan gazetecilere saldırıları kınıyoruz

Ankara

AB Komisyonu Dışişleri ve Güvenlik Politikası Başsözcüsü Peter Stano, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA foto muhabiri Mustafa Haruf'un İsrail güçlerince Doğu Kudüs'te darbedilmesine ilişkin, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova'nın Gazetecilere Karşı İşlenen Suçlarda Cezasızlıkla Mücadele Günü dolayısıyla yaptıkları ortak açıklamayı hatırlattı.

Stano, AA kameramanı Muntasır es-Savvaf'ın 1 Aralık'ta görev yaparken Gazze'ye yönelik bir hava saldırısında hayatını kaybetmesiyle ilgili de "Avrupa Birliği, Gazze Şeridi'nde gazeteciler ve diğer masum sivillerin ölmesinden esef duyuyor. Tüm taraflara, gazeteciler dahil sivillerin korunmasını güvence altına almaları çağrısı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Başsözcü Stano, Borrell ve Jourova'nın ortak açıklamalarında, gazeteciler ve medya çalışanlarının, gerçeklerin ortaya çıkması ve insan hakları için mücadelede oynadıkları önemli rolü takdir ettiklerini ve görevini yapan gazetecilerin fiziksel saldırıya uğramasını, keyfi tutuklanmalarını ve öldürülmelerini kınadıklarını kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Doğu Kudüs'te darbedilen AA foto muhabirine geçmiş olsun dileği
Bakan Güler: 1 Ocak'tan bugüne kadar 2 bin 84 terörist etkisiz hale getirildi
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar şiddetini arttırdı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

BM: İsrail güçlerinin, Filistinlileri zararsız görünseler dahi ateş edilmeleri gereken tehdit varsaydıkları anlaşılıyor

BM: İsrail güçlerinin, Filistinlileri zararsız görünseler dahi ateş edilmeleri gereken tehdit varsaydıkları anlaşılıyor

Fransız milletvekili Portes'e göre, Gazze'de suç işleyen Fransız asıllı askerler adalete hesap vermeli

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İsveç'te protesto edildi

İsrail ordusunun, İsrailli esirleri beyaz bayrak taşıdıkları halde öldürdüğü ortaya çıktı

İsrail ordusunun, İsrailli esirleri beyaz bayrak taşıdıkları halde öldürdüğü ortaya çıktı
AB: Görevini yapan gazetecilere saldırıları kınıyoruz

AB: Görevini yapan gazetecilere saldırıları kınıyoruz
ABD, Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetine karşı "yeni bir pozisyona" doğru gidiyor

ABD, Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetine karşı "yeni bir pozisyona" doğru gidiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet