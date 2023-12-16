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Dünya

Tahran’da hava kirliliği "kırmızı alarm" seviyesinde

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliğinin 151 mikrogram/metreküp olarak ölçüldüğü ve bunun herkes için sağlıksız kabul edilen "kırmızı" seviye olduğu belirtildi.

Haydar Şahin  | 16.12.2023 - Güncelleme : 16.12.2023
Tahran’da hava kirliliği "kırmızı alarm" seviyesinde

Tahran

Kentte hava kalitesi endeksi ölçümü yapan Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketinin internet sitesinden paylaşılan bilgilere göre, başkentteki hava kirliliği kırmızı seviyeye çıktı.

Yayınlanan bilgilere göre, son 24 saat içinde hava kalitesi endeksi ortalama 106 mikrogram/metreküp seviyesinde seyrederken saat 16.00 itibariyle 151 mikrogram/metreküp seviyesine çıktı.

Söz konusu ölçüm değerlerine göre başkentin havası tüm toplum kesimleri için sağlıksız ve riskli duruma geldi.

Tahran’da her yıl kış aylarında yaşanan hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları ve kullanılan yakıtın kalitesiz oluşu Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

Geçtiğimiz günlerde, yaşanan hava kirliliği nedeniyle bir hafta boyunca başkentteki okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş, eğitim çevrim içi devam etmişti.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası temiz hava (yeşil), 51-100 orta (sarı), 101-150 hassas (turuncu), 151-200 sağlıksız (kırmızı), 201-300 kötü (mor), 301-500 tehlikeli (kahverengi).

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