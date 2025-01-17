Dolar
35.56
Euro
36.57
Altın
2,711.88
ETH/USDT
3,428.40
BTC/USDT
104,829.00
BIST 100
9,977.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB: Gazze'de şimdi önemli olan ateşkes anlaşmasının uygulanması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anitta Hipper, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasının ardından şimdi en önemli konunun bunun uygulanması olduğunu belirtti.

Selen Valente Rasquinho  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
AB: Gazze'de şimdi önemli olan ateşkes anlaşmasının uygulanması

Brüksel

Hipper, günlük basın toplantısında, AA muhabirinin, dün Brüksel'de temaslarda bulunan Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'nın ateşkesle ilgili olarak, Joe Biden yönetiminin mayısta duyurduğu anlaşmanın 8 ay gecikmesiyle ilgili yaptığı "Talihsiz bir durum. Çok sayıda can kaybettik." değerlendirmesi hakkındaki sorusunu yanıtladı.

AB'nin Gazze'deki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Hipper, "Şimdi anlaşmanın tam olarak uygulanması, tüm esirlerin serbest bırakılması ve düşmanlıklara kalıcı bir son verilmesi hayati önem taşıyor." dedi.

Hipper, AB'nin, arabuluculuk çabaları nedeniyle Mısır ve Katar'ın yanı sıra ABD'ye teşekkür ettiğini kaydetti.

Ateşkesin uygulanmasıyla ilgili, İsrailli muhataplarıyla iletişim durumlarının sorulması üzerine Hipper, "(AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja) Kallas, Filistin Başbakanı Mustafa ile bugün ateşkesle ilgili son gelişmeleri ve ayrıca uygulamanın önemini görüştü. Ayrıca bunun çok olumlu bir gelişme olduğunu yineledi." diye konuştu.

Hipper, Kallas'ın ayrıca bu sabah İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile de telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Havalimanı yeni terminal binası mütemmimleri ile apron projesi açılışına katıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 200 engelli memur alacak
Meteorolojinin fırtına uyarısı sonrası balıkçılar Sinop Limanı'na sığındı
TİKA ile İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı arasında mutabakat zaptı imzalandı
Emine Erdoğan: Devlet koruması altındaki çocuklarımızın güven ve huzurlu ortamda yetişmeleri önceliklerimizden olmuştur

Benzer haberler

AB: Gazze'de şimdi önemli olan ateşkes anlaşmasının uygulanması

AB: Gazze'de şimdi önemli olan ateşkes anlaşmasının uygulanması

UNICEF: 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de günde yaklaşık 35 çocuk öldürüldü

AB: Tüm gazetecilerin kendilerini ifade etme hakları olduğuna inanıyoruz

AB, X platformuna yönelik soruşturmasını genişletti

AB, X platformuna yönelik soruşturmasını genişletti
AB, Refah Sınır Kapısı'na gözlem misyonu konuşlandırmayı planlıyor

AB, Refah Sınır Kapısı'na gözlem misyonu konuşlandırmayı planlıyor
Batman'da öğrenciler "Özgür Filistin" umudunu çizdikleri resimlere yansıttı

Batman'da öğrenciler "Özgür Filistin" umudunu çizdikleri resimlere yansıttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet