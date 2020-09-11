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Dünya

Greenpeace, Amazonlar'daki yangına dikkati çekmek için AB binasına afiş astı

Çevre örgütü Greenpeace üyeleri, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Brüksel'deki binasına tırmanarak Amazonlar'daki yangına dikkati çekmek için 40 metre boyunda afiş astı.

Ömer Tuğrul Çam   | 11.09.2020
Greenpeace, Amazonlar'daki yangına dikkati çekmek için AB binasına afiş astı Fotoğraf: Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı

Brüksel

Komisyonun ana binasının çatısına izinsiz tırmanan Greenpeace üyelerinin binanın yan cephesine sarkıttığı afişte "Amazon Yangınları: Avrupa Suçlu" ifadesi yer aldı.

Greenpeace'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, AB'nin Amazon ormanlarının yok edilmesinde "suç ortağı" olduğu savunuldu.

Örgütün internet sitesindeki açıklamada da yeryüzündeki ormanların ve ekosistemlerin tarım ve et üretimini artırmak için yok edildiği belirtilerek "AB, tarım ürünleri tüketimi yoluyla Amazonlar'dan Kongo Havzası ve Endonezya'ya kadar küresel orman kıyımının yüzde 10'undan sorumludur." ifadesine yer verildi.

Greenpeace, AB'nin, ormanların yok edilmesiyle elde edilen ürünlerin Avrupa pazarına girmesini engelleyecek bir yasa çıkarmasını istedi.


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