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Dünya

AB, florlu sera gazı kullanımını azaltmak istiyor

Avrupa Birliği (AB), florlu sera gazı ile ozon tabakasını incelten maddelerin kullanımını daha hızlı azaltmaya hazırlanıyor.

Ata Ufuk Şeker  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
AB, florlu sera gazı kullanımını azaltmak istiyor

Brüksel

AB üyesi ülkeler, florlu sera gazları ve ozon tabakasına zarar veren maddelere ilişkin hazırlanan yeni düzenlemeler konusunda Avrupa Parlamentosu (AP) ile yapılacak müzakerelerde ortak tutumun belirlendiğini açıkladı.

Buna göre, sera gazı emisyonlarına neden olan ve ozon tabakasına zarar veren maddelerin kullanımı gelecek yıllarda aşamalı biçimde düşürülecek.

Ürünlerin içinde bulunan ozon tabakasını incelten maddelerin atmosfere salınması önlenecek.

İnşaat ve enkaz atığı ile hafriyat gibi faaliyetlerde ozon tabakasını incelten belirli maddelerin toplanması ve imha edilmesi gerekecek.

Hidroflorokarbonlara ilişkin kota sistemi sıkılaştırılacak ve uzatılacak.

Florlu sera gazları "F-gazları" içeren ekipman ve ürünlere yeni kısıtlamalar getirilecek.

Kısıtlamaların uygulanması güçlendirilecek ve kural ihlalindeki cezalar artırılacak.

AB enerji politikaları hedefleri doğrultusunda ısı pompalarında ve yüksek voltaj elektrik şalterlerinde F-gazı kullanımı yasağı daha ileri bir tarih olarak belirlenecek.

F-gazları; buzdolabı, klima, ısı pompası ile ilaçlar gibi çeşitli ürünlerde kullanılıyor.

Florlu gazların küresel ısınma üzerindeki etkisinin karbondan binlerce kat daha fazla olduğu düşünülüyor.

Söz konusu düzenleme, bu aşamadan sonra AP ile üye ülkeler arasında müzakere edilecek.

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