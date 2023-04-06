Dolar
19.26
Euro
20.99
Altın
2,019.26
ETH/USDT
1,882.40
BTC/USDT
27,989.00
BIST 100
4,946.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle plaj ve caddeler beyaza büründü
logo
Dünya

Portekiz'de demir yolu çalışanları greve gitti

Portekiz'de devlet demir yolu şirketi "Comboios de Portugal" (CP) çalışanları maaş artışı talebiyle 24 saatlik grev düzenliyor.

Şenhan Bolelli  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Portekiz'de demir yolu çalışanları greve gitti

Madrid

Portekiz'de Kasım 2022'de başlayan ve belirli aralıklarla yapılan, CP çalışanlarının grevi dolayısıyla tren seferlerinin yarısından fazlasının iptal edildiği belirtildi.

Katolik dininin Paskalya Bayramı'nın ilk gününe denk gelen grev dolayısıyla çok sayıda yolcunun mağdur olduğu, özellikle başkent Lizbon ve ülkenin kuzeyindeki Porto kentinde şehirlerarası ve banliyö seferlerinde ciddi aksaklıklar yaşandığı kaydedildi.

CP tarafından verilen bilgilerde, saat 00.00 ile 08.00 arasında programlı olan 254 tren seferinden 138'inin iptal edildiği bildirildi.

Maaş artışı talebiyle yapılan grevlere destek veren CP çalışanlarının bağlı oldukları 8 sendika, 10-30 Nisan'da 00.00 ile 05.00 saatleri arasında da iş bırakılacağını açıkladı.

Demir yolu çalışanları, maaş artışının yanı sıra kariyer değerlendirmelerinde yeni düzenleme, çalışma ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi taleplerinde bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremde ağır hasar alan 133 yıllık tarihi cami aslına uygun restore edilecek
Hatay'da yıkık ve acil yıkılacak binalarda enkazın yüzde 49'u kaldırıldı
Bakan Yanık, BM'ye Türkiye'nin yaşlılık alanındaki beyanını sundu
TOKİ, Türkoğlu'nda 7 bin 200 konut inşa edecek
Tarihi eserleri sanal ortamda satanlar polis engeline takıldı

Benzer haberler

Portekiz'de demir yolu çalışanları greve gitti

Portekiz'de demir yolu çalışanları greve gitti

Lizbon'da İsmaililere ait bir İslam merkezine saldırıda 2 kişi öldü

AB, İspanya ve Portekiz'de gaz fiyatlarını sınırlandıran mekanizmanın süresini uzattı

"En"lerin futbolcusu Cristiano Ronaldo

"En"lerin futbolcusu Cristiano Ronaldo
MotoGP'de 2023 sezonu yarın Portekiz'de başlayacak

MotoGP'de 2023 sezonu yarın Portekiz'de başlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet