AB Esed rejimine yönelik yaptırımları genişletti
AB, Esed rejimine yönelik yaptırım listesine 8 Suriyeli iş adamı ve 2 şirketi ekledi.
Brüksel
Avrupa Birliği (AB), Suriye'deki Beşşar Esed rejimine uyguladığı yaptırım listesine, 8 iş adamı ve 2 şirketi ekleme kararı aldı.
AB Konseyinden yapılan açıklamada, Esed rejimi ve destekçilerine yönelik yaptırım listesinin genişletildiği belirtildi.
Açıklamada, Suriye'de yerinden edilmiş vatandaşların arazilerinde Esed rejimine doğrudan fayda sağlayan projeler geliştirdikleri için 8 iş adamının ve 2 şirketin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.
Yaptırımlar uyarınca mal varlığı dondurulan ve seyahat yasağı uygulanan kişi sayısı 277'ye, şirket sayısı da 71'e çıktı.
Suriye'ye karşı uygulanan AB yaptırımları arasında yatırımların kısıtlanması, halka baskı yapmak için kullanılabilecek teknik ekipman ve teknoloji ihracatının engellenmesi ile petrol ambargosu da bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.