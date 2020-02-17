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Dünya

Norveç'teki cami saldırganı için terör suçundan iddianame hazırlandı

Norveç'in Barum şehrinde kız kardeşini öldürdükten sonra El-Nur İslam Merkezi Camisi'ne düzenlenen saldırıyla bağlantılı gözaltında tutulan 22 yaşındaki Philip Manshaus için "cinayet" ve "terör saldırısı" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Atila Altuntaş   | 17.02.2020
Norveç'teki cami saldırganı için terör suçundan iddianame hazırlandı

Stockholm

Oslo Başsavcılığından yapılan açıklamada, söz konusu şüphelinin 17 yaşındaki üvey kız kardeşi Johanne Zhangjia Ihle Hansen'i pompalı tüfekle öldürdüğü ve sonra birçok Müslümanı öldürmek niyetiyle El-Nur İslam Merkezi Camisi'ne saldırı düzenlediği belirtildi. Savcılık, Norveçli zanlının "cinayet" ve "terör' suçundan Askeri Barum Bölge Mahkemesinde 7 Mayıs'tan itibaren yargılanmaya başlanacağını ve mahkemenin 14 gün süreceğini duyurdu. 

Olay sonrası polis ifadesinde Çin asıllı kız kardeşini öldürmekten dolayı pişman olmadığını söyleyen Manshaus, cami saldırısında ise birçok Müslümanı öldürmeyi hedeflediğini itiraf etmişti.

Barum'da 10 Ağustos'ta aşırı sağcı Manshaus, El-Nur İslam Merkezi adlı camiye saldırı düzenlemiş ve olayda bir kişi yaralanmıştı. Saldırganı durduran 65 yaşındaki Pakistan asıllı Mohammad Rafique ülkede kahraman ilan edilmişti.

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