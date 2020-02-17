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Dünya

Pakistan'da protesto sırasında patlama: 7 ölü, 21 yaralı

Pakistan'ın Kuetta kentinde düzenlenen bir protesto sırasında yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Behlül Çetinkaya   | 17.02.2020
Pakistan'da protesto sırasında patlama: 7 ölü, 21 yaralı

İslamabad

Yerel basına yansıyan bilgilere göre, Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'daki Gazeteciler Cemiyeti önünde düzenlenen eylem sırasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

Belucistan Eyalet Hükümeti Sözcüsü Liyakat Şahvani, patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kuetta Emniyet Müdürü Abdul Razzak Çima, olayda 21 kişinin yaralandığı, intihar saldırısı ihtimali üzeride durduklarını açıkladı.

Belucistan Eyalet Valisi Amanullah Han Yasinzay, patlamanın ardından yaptığı açıklamada halkın bu tarz olaylardan korunması için kusursuz güvenlik önlemlerinin alınacağının altını çizerek, "Bu tarz saldırılar halkın ve güvenlik güçlerinin moralini bozamaz. Teröristlerin hain planlarına karşı her türlü önlem alınacaktır." diye konuştu.

Birçok araç ve binanın da zarar gördüğü patlamanın ardından bölge, başka patlayıcıların da bulunma ihtimaline karşı güvenlik çemberi altına alındı.

Kentte 10 Ocak'ta bir medrese içinde bulunan camiye canlı bomba saldırısı düzenlenmiş, olayda 15 kişi hayatını kaybetmişti. 

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