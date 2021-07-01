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Dünya

AB Dönem Başkanlığı Portekiz'den Slovenya'ya geçti

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını 1 Temmuz itibarıyla Slovenya devraldı.

Lejla Biogradlija   | 01.07.2021
AB Dönem Başkanlığı Portekiz'den Slovenya'ya geçti

Ljubljana

AB'ye 2004'te dahil olan Slovenya, Portekiz'den devraldığı AB dönem başkanlığını 31 Aralık 2021'e kadar sürdürecek.

Slovenya medyasında yer alan haberlerde, bugün itibarıyla AB dönem başkanlığını devralan Slovenya'nın süreci nasıl yürüteceği ve hangi konulara öncelik vereceğinin merak konusu olduğu ifade edildi.

Bu arada, ülkede aşırı sağcı olarak nitelendirilen Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e Balkanlar'ın parçalanmasını ele alan resmi olmayan belge (non-paper) gönderdiği iddia edilmişti.

Jansa, Bosna Hersek'in parçalanması, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Sırbistan'a bağlanması ve Kosova'nın Arnavutluk ile birleşmesi maddelerinin yer aldığı belgeyi göndermediğini savunmuştu.

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