Terör örgütü YPG/PKK'nın Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişimi engellendi
Terör örgütü YPG/PKK’nın Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişimi, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince püskürtüldü.
Ankara
YPG/PKK'lı teröristler, Tel Abyad ilçe merkezinin batı kırsalında Barış Pınarı Harekatı alanı dışındaki Merdüd, Alve ve Hefiyye Salem köyleri üzerinden SMO askerlerinin bulunduğu cephe hattının yakınındaki Hırbet Faras köyüne sızma girişiminde bulundu.
Bunun üzerine SMO askerleri ile teröristler arasında çatışma yaşandı.
Şiddetli çatışmaların çıktığı bölgede, SMO askerleri terör örgütünün sızma girişimlerini engelledi.
Tel Abayd ilçesi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) Ekim 2019’da düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’yla terör örgütü YPG/PKK’dan arındırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.