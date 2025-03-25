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Dünya

AB dijital sürücü belgesine geçecek

Avrupa Birliği (AB), 2030 yılı sonuna kadar tek tip dijital sürücü belgesine geçecek.

Ata Ufuk Şeker  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
AB dijital sürücü belgesine geçecek

Brüksel

AB Konseyi, sürücü belgelerine yönelik yeni kurallar konusunda üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında yapılan müzakerelerde anlaşma sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, sürücü belgesi direktifinin güncellenmesiyle AB ülkeleri genelinde sürücülerin uygunluğuna ilişkin asgari gerekliliklerin değişeceği, acemi sürücüler için deneme sürelerine ilişkin kuralların da uyumlu hale geleceği bildirildi.

Değişiklik sonucunda sürücü belgeleriyle ilgili kurallar ve düzenlenmenin daha akılcı, kapsayıcı ve dijital toplumla uyumlu olacağı belirtilen açıklamada, "2030 yılı sonuna kadar, tüm AB vatandaşları için tek tip bir mobil ehliyet olacak. Mobil ehliyet gelecekteki Avrupa dijital kimlik cüzdanına yerleştirilecek. Dijital ehliyet bütün AB üyesi ülkelerde tanınacak." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, isteyenlerin sürücü belgelerinin fiziki halini de edinebilecekleri, sürücü belgesinin aynı zamanda kimlik kartı olarak kullanılması durumunda 10 yıl süresi bulunacağı, bunun sadece ehliyet olarak otomobil ve motosiklet kullanımına ilişkin geçerlilik süresinin ise 15 yıl olacağı kaydedildi.

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