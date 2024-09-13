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Dünya

AB’den İran’a yeni yaptırım sinyali

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya’ya balistik füze ve dron transfer ettiği gerekçesiyle İran’a yeni yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu.

Selen Valente Rasquinho  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
AB’den İran’a yeni yaptırım sinyali

Brüksel

Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran yapımı balistik füzelerin Rusya’ya transferini şiddetle kınadığını bildirdi.

Bunun, Avrupa’nın güvenliğine doğrudan tehdit olduğunu belirten Borrell, "İran'ın balistik füze ve dron programlarına karşı yeni tedbirlerle hızla karşılık vereceğiz.” ifadelerini kullanarak yeni yaptırım mesajı verdi.

AB'nin İran'a yönelik yaptırımları, "insan hakları ihlalleri, yayılmacı nükleer enerji faaliyetleri ve Rusya'ya sağladığı askeri destek" nedeniyle 2011'de yürürlüğe girmiş, 13 Nisan 2025'e kadar uzatılmıştı.

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