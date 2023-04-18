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Dünya

AB, çip üretimini artırmaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) kurumları, üye ülkelerde çip üretimini artırmak için 43 milyar avro kaynak sağlanmasını içeren planda anlaştı.

Ata Ufuk Şeker  | 18.04.2023 - Güncelleme : 18.04.2023
AB, çip üretimini artırmaya hazırlanıyor

Brüksel

AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen ve Avrupa'daki çip üretimini canlandırmak için hazırlanan çip yasasında uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, arz güvenliği sağlanması için çip alanında büyük ölçekli teknolojik kapasite artırma yatırımları desteklenecek.

Avrupa, çip yatırımları için daha cazip bir hale getirilecek.

Çipteki tedarik sıkıntılarını öngörmek ve kriz durumunda müdahale için bir sistem kurulacak.

Çip alanında 3,3 milyar avrosu AB bütçesinden olmak üzere 43 milyar avroluk kamu ve özel yatırım harekete geçirilecek.

AB'nin çip üretimindeki payının 2030'a kadar yüzde 20'ye ulaşması hedeflenecek. Mevcut durumda, AB'nin çip üretimindeki payı yüzde 9 seviyelerinde bulunuyor.

Yasa, AP ve üye ülkelerin resmi onayının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Çipler, akıllı telefonlardan otomobillere kadar pek çok teknolojik ürünün içinde yer alıyor.

Küresel çapta çip üretiminin büyük kısmı Asya ülkelerinde gerçekleştiriliyor. Çip üretiminin yarıya yakını ve gelişmiş çiplerin neredeyse tamamı Tayvan'da üretiliyor.

ABD ve Çin de AB benzeri çip stratejileri belirledi ve bu alana yatırımları hızlandırdı.

Çip fabrikaları çok yüksek maliyetle kuruluyor. Başlangıç düzeyinde bir çip üretim tesisinin maliyeti milyarlarca doları buluyor. Çip fabrikaları, teknolojik ilerleme nedeniyle yaklaşık 5 yılda eskimiş kabul ediliyor.

Halihazırda çip üretiminde ABD'nin Intel, Güney Kore'nin Samsung ve Tayvan'ın TSMC firmaları ilk sıralarda yer alıyor.

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