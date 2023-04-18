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Dünya

Dünyanın en büyük siber savunma tatbikatı başladı

NATO, 38 ülkeden 3 binin üzerinde katılımcıyla dünyanın en geniş siber savunma tatbikatını düzenliyor.

Ömer Tuğrul Çam  | 18.04.2023 - Güncelleme : 18.04.2023
Dünyanın en büyük siber savunma tatbikatı başladı

Brüksel

"Kilitli Kalkanlar" adı verilen ve her yıl icra edilen tatbikata Estonya'daki NATO İşbirliğine Dayalı Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi (CCDCOE) ev sahipliği yapıyor.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan ve 21 Nisan'a kadar sürecek tatbikatta bilgisayar sistemleri, gerçek zamanlı saldırılara karşı korunacak, ayrıca kritik durumlarda alınacak taktik ve stratejik kararların simülasyonu yapılacak.

Mavi ve kırmızı takımların yer aldığı tatbikatta, NATO CCDCOE ülkeleriyle partner ülkelerden oluşan maviler, 400 organizatörün hazırladığı 5 bin 500'den fazla sanal sistemde adli, hukuki ve medyayı içeren sınamalara karşı koyacak.

NATO CCDCOE Direktörü Mart Noorma, tatbikatla ilgili açıklamasında, "Hiçbir siber savunma tatbikatı Kilitli Kalkanlar kadar uzmanlaşmış ve detaylı tecrübe imkanı sunamaz. Dünya genelindeki 24 mavi takım kritik altyapıların ve bilgisayar sistemlerinin çalışır vaziyette olmasını sağlamak zorunda olacak. Takımlar gerçek hayattaki durumlarda ve yüksek baskı altında sistemleri çalışır tutmak için neler yapacaklarını gösterecek." ifadelerini kullandı.

Noorma, sadece teknik meselelere değil, strateji oyunları, yasal konular ve kriz iletişimi gibi alanlara da yoğunlaşacaklarını bildirdi.

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