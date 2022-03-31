Dolar
14.68
Euro
16.27
Altın
1,947.60
ETH/USDT
3,295.90
BTC/USDT
45,816.00
BIST 100
2,233.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB-Çin Zirvesi Ukrayna ana gündemiyle yarın düzenlenecek

Avrupa Birliği (AB) ve Çin arasında Ukrayna'daki savaş ana gündemiyle ve video konferans yöntemiyle zirve toplantısı düzenlenecek.

Selen Temizer   | 31.03.2022
AB-Çin Zirvesi Ukrayna ana gündemiyle yarın düzenlenecek

Brüksel

İki taraf arasındaki 23'üncü zirvede AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilci Josep Borrell, Çin Başbakanı Li Kıçiang ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek.

Zirvenin ana gündemi Ukrayna'daki savaşı bitirmek için iş birliği yollarını tartışmak olacak. En büyük ticaret ortağı olarak AB'nin, güvenliğini doğrudan tehdit eden savaşı sona erdirmek için Çin'e Rusya ile ilişkisiyle ilgili mesaj vermesi bekleniyor.

Taraflar, savaşın verdiği küresel ekonomik zararı da ele alacak. Ayrıca Çin ve AB arasındaki ilişkide AB şirketlerinin Çin'de, Çin şirketlerinin AB'de sunulan fırsatlardan faydalanması, böylece ticarette denge yakalanması konusu da görüşülecek.

Liderler ayrıca ikili ilişkilerin durumu ile iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve sağlık gibi alanlarda iş birliğini değerlendirecek.

AB'nin, AB-Çin insan hakları diyaloğunun yeniden başlatılması çağrısında bulunması da bekleniyor.

Video konferans yöntemiyle yapılacak zirvede ortak bildiri kabul edilmeyecek. Bir önceki AB-Çin zirvesi 22 Haziran 2020'de yapılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 14 bin 336 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 979 bin 872'ye çıktı
Çin'de son 24 saatte 1839, Hong Kong'da 6 bin 981 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 14 bin 993 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Kovid-19 bu yıl bitebilir

Benzer haberler

AB-Çin Zirvesi Ukrayna ana gündemiyle yarın düzenlenecek

AB-Çin Zirvesi Ukrayna ana gündemiyle yarın düzenlenecek

Zelenskiy'den Belçika parlamentosuna: Barış, elmaslardan daha değerli

Rusya, AB’nin üst düzey yöneticilerine yaptırım kararı aldı

Afganistan'ın komşuları ABD'ye el koyduğu ülke varlıklarını iade etmesi çağrısı yaptı

Afganistan'ın komşuları ABD'ye el koyduğu ülke varlıklarını iade etmesi çağrısı yaptı
Polonya, AB'den Ukraynalı mülteciler için 2,2 milyar avro bekliyor

Polonya, AB'den Ukraynalı mülteciler için 2,2 milyar avro bekliyor
Çin'de son 24 saatte 1839, Hong Kong'da 6 bin 981 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin'de son 24 saatte 1839, Hong Kong'da 6 bin 981 Kovid-19 vakası tespit edildi