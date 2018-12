AB Brexit'te 'anlaşmasız' senaryoya hazırlanacak

BRÜKSEL

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 13-14 Aralık'ta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'ne Brexit'in gündem olarak eklendiğini açıkladı.

Tusk, paylaşımında "Brexit anlaşmasını ve tedbir maddesini tekrar müzakere etmeyeceğiz. İngiltere'nin onaylama sürecini nasıl kolaylaştırabileceğimizi ele alabiliriz. Zaman daralıyor, bu nedenle AB'nin 'anlaşmasız' senaryoya ne kadar hazır olduğunu da ele alacağız." ifadesini kullandı.

I have decided to call #EUCO on #Brexit (Art. 50) on Thursday. We will not renegotiate the deal, including the backstop, but we are ready to discuss how to facilitate UK ratification. As time is running out, we will also discuss our preparedness for a no-deal scenario.