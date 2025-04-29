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Dünya

AB, bilim insanlarının Avrupa'ya göç etmesini teşvik edecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının ve araştırmacıların Avrupa'ya göç etmesini teşvik edeceklerini söyledi.

Selen Valente Rasquinho  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
AB, bilim insanlarının Avrupa'ya göç etmesini teşvik edecek

Brüksel

Von der Leyen, mensubu olduğu Avrupa Halk Partisinin (EPP) 2025 kongresinde yaptığı konuşmada nitelikli göçün teşvik edileceğine dair açıklamalarda bulundu.

"Avrupa en iyi ve en zekilere açıktır" ifadesini kullanan von der Leyen, şöyle devam etti:

"Bu yüzden onların 'Avrupa'yı seçmelerine' yardımcı olmak için önerilerde bulunacağız. Çünkü dünyanın dört bir yanındaki bilim insanlarının ve araştırmacıların 'Avrupa'yı evleri yapmalarını' ve Avrupa'yı tekrar inovasyonun evi yapmalarını istiyoruz."

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Von der Leyen, "Biz komşularımızı işgal etmiyoruz ve onları cezalandırmıyoruz. Aksine, AB'ye üye olmak isteyen 12 ülke var. Bu yaklaşık 150 milyon insan demek." dedi.

Diğer yandan, düzensiz göçle mücadelenin süreceğini vurgulayan von der Leyen, "Avrupa'ya kimin ve hangi koşullar altında geleceğine karar verenler biz Avrupalılarız. Kaçakçılar ve insan tacirleri değil. Bu yılın başından bu yana yasa dışı sınır geçişleri yüzde 30 azaldı. Bu, güney komşularımızla olan ilişkimizin işe yaradığını gösteriyor ve bu çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Von der Leyen, konuşmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Dünyanın dört bir yanından en iyi ve en zeki bilim insanlarının ve araştırmacıların 'Avrupa'yı seçmesine' yardımcı olmak için önerilerde bulunacağız." ifadelerini kullandı.

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