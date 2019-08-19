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Dünya

AB: Anlaşmasız Brexit'ten en çok İngiltere zarar görecek

AB Komisyonu Sözcüsü Bertaud, "Anlaşmasız ayrılık, gerek vatandaşlar gerek iş insanları için önemli sorun doğururken, ekonomiyi de olumsuz etkileyecek." dedi.

Yusuf Hatip   | 19.08.2019
AB: Anlaşmasız Brexit'ten en çok İngiltere zarar görecek

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), anlaşmasız Brexit halinde bu tablodan en çok İngiltere'nin zarar göreceğini bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Natasha Bertaud, yaptığı açıklamada, anlaşmasız Brexit'in hiçbir zaman AB'nin tercih ettiği bir sonuç olmadığının altını çizerek, "Anlaşmasız ayrılık, gerek vatandaşlar gerek iş insanları için önemli sorun doğururken, ekonomiyi de olumsuz etkileyecek." ifadelerini kullandı.

Bertaud, söz konusu olumsuz sonuçlardan İngiltere'nin AB'den daha fazla etkileneceği değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkeyi AB'den 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

Johnson'ın liderliğindeki Muhafazakar Parti içindeki muhalif milletvekilleri ile muhalefet partileri, anlaşmasız Brexit'i engellemek için çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyor.

İngiltere, 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

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