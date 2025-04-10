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Ekonomi

AB, ABD'nin tarifeleri erteleme kararını olumlu karşıladı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "ABD Başkanı Trump'ın karşılıklı tarifeleri 90 gün durdurma duyurusunu memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

Ata Ufuk Şeker  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
AB, ABD'nin tarifeleri erteleme kararını olumlu karşıladı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklı tarifelere ara verme kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bunun global ekonominin istikrarlı hale gelmesi için önemli bir adım olduğunu, ticaret ve tedarik zincirlerinin işleyebilmesi için net ve öngörülebilir koşullar sağlanması gerektiğini ifade etti.

Von der Leyen, Trump'ın Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdurduğunu duyurmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"ABD Başkanı Trump'ın karşılıklı tarifeleri durdurma duyurusunu memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullanan von der Leyen, bunun küresel ekonomiyi istikrara kavuşturmak için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Von der Leyen, ticaret ve tedarik zincirlerinin çalışması için açık ve öngörülebilir koşullara ihtiyaç duyduğunu anlattı.

Tarifelerin yalnızca işletmelere ve tüketicilere zarar veren vergiler anlamına geldiğine işaret eden von der Leyen, AB ile ABD arasında sıfır tarife anlaşması yapılmasını savunduğunu kaydetti.

Von der leyen, AB'nin sorunsuz ve karşılıklı olarak faydalı ticareti sağlamak için ABD ile yapıcı biçimde müzakereler yapılması görüşünde olduğuna dikkati çekti.

AB'nin küresel ticaretin yüzde 87’sini oluşturan diğer ülkelerle etkileşime geçerek ticaret ortaklıklarını çeşitlendirmeye devam edeceğini de belirten von der Leyen, AB'nin iç pazarında engelleri kaldıracak çalışmaları hızlandıracaklarını anlattı.

Von der Leyen, Avrupalı ​​tüketicileri, çalışanları ve işletmeleri korumak için çalışmaya devam edeceklerini, Avrupa'nın birlik halinde bu krizden daha güçlü çıkacağını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, TruthSocial hesabından dün yaptığı açıklamada, Çin menşeli ürünlere uygulanan gümrük vergisini derhal geçerli olmak üzere yüzde 125'e yükselttiğini duyurmuştu.

Trump, açıklamasında, "⁠Umarım Çin, ABD ve başka ülkeleri istismar ettiği dönemin artık kabul edilemez olduğunu yakın zamanda anlar." ifadesini kullanmıştı.

⁠75’ten fazla ülkenin temsilcisinin arayarak gümrük tarifeleri konusunda çözüm için müzakere yürütmek istediğini kaydeden Trump, ABD’ye misilleme yapmayan bu ülkelere iyi niyet göstergesi olarak ek tarifeleri 90 günlüğüne durdurduğunu ve bu süre zarfında karşılıklı tarife oranının alt limit yüzde 10 şeklinde uygulanacağını açıklamıştı.

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