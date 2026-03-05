Dolar
Dünya

AB, 2040'ta sera gazı emisyonlarını yüzde 90 azaltacak

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, emisyonların 2040'a kadar yüzde 90 azaltılmasına onay verdi.

Ata Ufuk Şeker  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
AB, 2040'ta sera gazı emisyonlarını yüzde 90 azaltacak

Brüksel

AB Konseyi, üye ülke temsilcilerinin Birliğin 2040 yılı iklim hedefini resmen onayladıklarını açıkladı.

Açıklamada, üye ülkelerin Avrupa iklim yasasını değiştirerek 2040 yılına kadar net sera gazı emisyonlarında 1990 seviyelerine kıyasla yüzde 90'lık bir azalma öngören bağlayıcı hedef getirilmesini kabul ettikleri belirtildi.

Yeni adımın AB'nin 2050 yılına kadar iklim nötrlüğe ulaşma yönündeki uzun vadeli hedefi doğrultusunda atıldığına dikkat çekilen açıklamada, 2036'dan itibaren AB ülkelerinin net emisyonlarının yüzde 5'i kadar uluslararası karbon kredileri kullanabilecekleri ifade edildi.

Açıklamada, AB'nin rekabet gücünü korumak ve dengeli bir geçişi sağlamak üzere üye ülkelere çeşitli esneklikler sunulacağı bildirildi.

Halihazırda, AB, sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar 1990 yılındaki seviyelere kıyasla yüzde 55 azaltmayı, 2050'de de net sıfır emisyona ulaşarak iklim nötr olmayı hedefliyor.

