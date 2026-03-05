AB, 2040'ta sera gazı emisyonlarını yüzde 90 azaltacak
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, emisyonların 2040'a kadar yüzde 90 azaltılmasına onay verdi.
Brüksel
AB Konseyi, üye ülke temsilcilerinin Birliğin 2040 yılı iklim hedefini resmen onayladıklarını açıkladı.
Açıklamada, üye ülkelerin Avrupa iklim yasasını değiştirerek 2040 yılına kadar net sera gazı emisyonlarında 1990 seviyelerine kıyasla yüzde 90'lık bir azalma öngören bağlayıcı hedef getirilmesini kabul ettikleri belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yeni adımın AB'nin 2050 yılına kadar iklim nötrlüğe ulaşma yönündeki uzun vadeli hedefi doğrultusunda atıldığına dikkat çekilen açıklamada, 2036'dan itibaren AB ülkelerinin net emisyonlarının yüzde 5'i kadar uluslararası karbon kredileri kullanabilecekleri ifade edildi.
Açıklamada, AB'nin rekabet gücünü korumak ve dengeli bir geçişi sağlamak üzere üye ülkelere çeşitli esneklikler sunulacağı bildirildi.
Halihazırda, AB, sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar 1990 yılındaki seviyelere kıyasla yüzde 55 azaltmayı, 2050'de de net sıfır emisyona ulaşarak iklim nötr olmayı hedefliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.