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Dünya

AB, 2030'a kadar yenilenebilir enerji payını yüzde 40'a çıkaracak

AB Komisyonu, karbon emisyonlarını 2030'a kadar en az yüzde 55 azaltmayı ve 2050'ye kadar da sıfırlamayı hedefliyor.

Zeynep Beyza Kılıç   | 14.07.2021
AB, 2030'a kadar yenilenebilir enerji payını yüzde 40'a çıkaracak

Ankara

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunca yapılan yazılı açıklamaya göre, iklim hedeflerine ulaşmak için ekonomi ve toplumsal alanda dönüşüm gerekiyor.

Komisyon, karbon emisyonlarını 2030'a kadar en az yüzde 55 azaltmayı ve 2050'ye kadar da sıfırlamayı hedefliyor. AB ülkelerinde 2030'a kadar toplam elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının da yüzde 40'a çıkarılması planlanıyor.

Komisyonun yayımladığı enerji, ulaşım, iklim ve vergilendirme alanlarında karbon emisyonu azaltım hedeflerine yönelik yol haritasına göre, emisyon ticaretinin yeni sektörlere de uygulanması gerekiyor.

AB Emisyon Ticareti Sistemi'nin daha işlevsel hale getirilmesi, yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji verimliliğinin artırılarak düşük emisyonlu ulaşım araçlarının kullanımının yaygınlaştırılması planlanıyor.

AB bütçesindeki önemli iklim harcamalarını tamamlamak için üye devletler, emisyon ticareti gelirlerinin tamamını iklim ve enerjiyle ilgili projelere harcayacak.

Öte yandan, Komisyon sınırda karbon ücretlendirme uygulamasının 2025'e kadar kademeli ve 2026'da ise sürekli olarak hayata geçirileceğini duyurdu. Böylece çimento, demir-çelik, alüminyum, gübre ve elektrik alanında yapılacak ihracat ürünleri sınırda karbon vergisi uygulamasına tabi olacak.

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