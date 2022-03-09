Dolar
14.67
Euro
16.13
Altın
2,004.81
ETH/USDT
2,736.50
BTC/USDT
41,991.00
BIST 100
2,039.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılıyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB 160 Rus yetkili ve oligarka yaptırım uygulayacak

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi üyeleri ile oligarkları içeren 160 kişinin yaptırım listesine ekleneceğini bildirdi.

Ata Ufuk Şeker   | 09.03.2022
AB 160 Rus yetkili ve oligarka yaptırım uygulayacak

Brüksel

Von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yeni yaptırımlar uygulanması kararı alındığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle yaptırımların daha da sıkılaştırılacağına işaret eden von der Leyen, Rusya'ya deniz navigasyon teknolojisi ihracatının yasaklanacağını, kripto varlıkların da yaptırım listesine ekleneceğini aktardı.

Von der Leyen, AB'nin yaptırım listesine Rusya Federasyon Konseyi üyeleri ile oligarkları içeren 160 kişinin ilave edileceğini bildirdi.

Rusya'ya yardımcı olduğu için Belarus'a da ek yaptırım uygulanacağına dikkati çeken von der Leyen, Belarus bankacılık sektörünün yaptırımlar kapsamına alınacağını kaydetti.

Belarus'a da ilave yaptırım kararı

Konuya ilişkin AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, üye ülkelerin Rusya ve Belarus'a ilave yaptırım kararı aldığı bildirildi.

Karar doğrultusunda, Belarus Kalkınma Bankası, Belagroprombank ve Bank Dabrabyt ile bunların yan kuruluşlarının SWIFT'e erişiminin kesileceğine işaret edilen açıklamada, Belarus Merkez Bankası ile rezervlerinin ve varlıklarının yönetimi ile ilgili işlemlerin yasaklanacağı kaydedildi.

Açıklamada, Belarus'a ticaret ve yatırım için kamu finansmanı sağlanamayacağı, Belarus'un kamu kuruluşlarının hisselerine 12 Nisan'dan itibaren hizmet verilemeyeceği bildirildi.

Belarus vatandaşlarının AB bankalarına 100 bin avrodan daha fazla mevduat yatıramayacağı ifade edilen açıklamada, Belarus'a avro banknot sağlanmasının da yasaklanacağı belirtildi.

Açıklamada, Rusya'ya deniz seyrüsefer ve telsiz haberleşme teknolojisi ihracatına ilişkin yeni kısıtlamalar getirileceği, Russian Maritime Register of Shipping'in (RS) finansman kısıtlamalarına tabi olacağı kaydedildi.

Kripto varlıkların borç veya kredi imkanı sağlamasını engellemek için de adım atılacağına işaret edilen açıklamada, kripto paraların mevcut yaptırımlar kapsamına alınacağı bildirildi.

Açıklamada, Rusya Federal Konseyi'nin 146 üyesi ile özellikle metal, tarım, ilaç, telekom ve dijital sektörlerde faaliyet gösteren 14 oligarkın AB yaptırım listesine ekleneceği aktarıldı.

Halihazırda AB'nin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle uygulamaya koyduğu 3 yaptırım paketi bulunuyor. AB, Rusya'ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı ile vize politikası gibi çeşitli alanlarda yaptırım uyguluyor. Yaptırımlar kapsamında 7 Rus bankası SWIFT'ten çıkarılmış, Rusya Merkez Bankası'nın Batı ülkelerindeki rezervleri dondurulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u da içeren, aralarında tanınmış oligarklar, gazeteciler, hükümet ve ordu yetkililerinin bulunduğu yüzlerce kişi ve onlarca Rus kurum da yaptırım listesine eklenmişti.

Son kararla birlikte Rusya'dan 862 kişi ve 53 kuruluş, AB'nin kısıtlayıcı tedbirleri kapsamına giriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avusturya'da Kovid-19 aşı zorunluluğu askıya alındı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den yeni varyantlara karşı aşılama uyarısı
Pentagon, Polonya'nın uçaklarını ABD'nin emrinde Ukrayna'ya gönderme teklifinin reddetti
Türkiye'de 37 bin 407 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 130 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 960 bini geçti

Benzer haberler

Fransız Alstom şirketi Rusya'ya teslimatları askıya aldı

Fransız Alstom şirketi Rusya'ya teslimatları askıya aldı

PepsiCo Rusya'daki bazı faaliyetlerini askıya aldı

Kuleba: Umarım Lavrov, propaganda perspektifinden değil, çözüm bulma göreviyle yaklaşır

Deutsche Bank, Ukrayna'nın işgali nedeniyle Almanya için daha az büyüme ve daha yüksek enflasyon bekliyor

Deutsche Bank, Ukrayna'nın işgali nedeniyle Almanya için daha az büyüme ve daha yüksek enflasyon bekliyor
AB 160 Rus yetkili ve oligarka yaptırım uygulayacak

AB 160 Rus yetkili ve oligarka yaptırım uygulayacak
Ukrayna: Rus işgalciler Kiev'i ele geçirmeye hazırlanıyor

Ukrayna: Rus işgalciler Kiev'i ele geçirmeye hazırlanıyor