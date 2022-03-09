Dolar
14.64
Euro
16.06
Altın
2,013.96
ETH/USDT
2,743.90
BTC/USDT
42,146.00
BIST 100
2,034.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonu'nda, Öğretmenler ve Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişimi Programı'nda konuşuyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB, Rusya'ya ilave yaptırımları onayladı

Yeni yaptırımlar, Rus denizcilik sektörü, bazı yetkililer ve oligarklar ile 3 Belarus bankasının SWIFT'ten çıkarılmasını içeriyor.

Ata Ufuk Şeker   | 09.03.2022
AB, Rusya'ya ilave yaptırımları onayladı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rus denizcilik sektörü, bazı yetkililer ve oligarklar ile 3 Belarus bankasının SWIFT'ten çıkarılmasını içeren yeni yaptırımları onayladı.

AB Dönem Başkanı Fransa'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, AB üyesi ülke temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantıda Rusya ve Belarus'a yönelik yeni yaptırımların onaylandığı ve bu tedbirlerin AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe gireceği bildirildi.

Yeni yaptırımlara göre, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına rol oynayan bazı Rus yetkililer, oligarklar ve aile üyelerinin mal varlıkları dondurulacak. Bu kişilere seyahat yasağı getirilecek.

3 Belarus bankası uluslararası para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarılacak.

Kripto paraların Rusya'ya yönelik yaptırımlara karşı kullanılması engellenecek.

Bazı ürün ve teknolojilerin Rusya'ya gönderilmesi yasaklanacak.

Rus denizcilik sektörüne yönelik yaptırım uygulanacak.

Halihazırda, AB'nin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle uygulamaya koyduğu 3 yaptırım paketi bulunuyor.

AB, Rusya'ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı ile vize politikası gibi çeşitli alanlarda yaptırım uyguluyor.

Yaptırımlar kapsamında 7 Rus bankası SWIFT'ten çıkarılmış, Rusya Merkez Bankası'nın Batı ülkelerindeki rezervleri dondurulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u da içeren, aralarında tanınmış oligarklar, gazeteciler, hükümet ve ordu yetkililerinin bulunduğu yüzlerce kişi ve onlarca Rus kurum da yaptırım listesine eklenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avusturya'da Kovid-19 aşı zorunluluğu askıya alındı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den yeni varyantlara karşı aşılama uyarısı
Pentagon, Polonya'nın uçaklarını ABD'nin emrinde Ukrayna'ya gönderme teklifinin reddetti
Türkiye'de 37 bin 407 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 130 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 960 bini geçti

Benzer haberler

Kremlin'den 'ekonomik savaş' değerlendirmesi

Kremlin'den 'ekonomik savaş' değerlendirmesi

Estonya Başbakanı Kallas'tan Ukrayna'nın AB üyeliğine destek

THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuşları durdurma kararını uzattı

Küresel piyasalar, Rusya ile Ukrayna arasında artan diplomasi ihtimali ile pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, Rusya ile Ukrayna arasında artan diplomasi ihtimali ile pozitif seyrediyor
AB, Rusya'ya ilave yaptırımları onayladı

AB, Rusya'ya ilave yaptırımları onayladı
Dassault Sistemleri, Rusya ve Belarus'taki tüm yeni faaliyetlerini askıya alıyor

Dassault Sistemleri, Rusya ve Belarus'taki tüm yeni faaliyetlerini askıya alıyor