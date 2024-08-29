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Ekonomi

Rusya Merkez Bankası: Finans piyasalarındaki dengesizlikler, küresel krize yol açabilir

Rusya Merkez Bankası, "Gelişmiş ülkelerin piyasalarındaki yüksek faiz oranları ve birikmiş dengesizlikler, 2007-2008 kriziyle karşılaştırılabilir ölçekte küresel bir finansal krize yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Emre Gürkan Abay  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
Rusya Merkez Bankası: Finans piyasalarındaki dengesizlikler, küresel krize yol açabilir

Moskova

Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan raporda, Rus ekonomisine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Ülke ekonomisinde aşırı ısınmanın, bu yılın ikinci yarısında azalacağı öngörüsüne yer verilen raporda, "Bu süreç, yürütülen para politikası ile kolaylaştırılacaktır. Ekonominin bu yıl yüzde 3,5 ila 4 büyümesi beklenirken, 2027’den itibaren yüzde 1,5 ila 2,5 büyüyerek daha dengeli bir sürece girecektir." denildi.

Raporda, gelişmiş ülkelerde yaklaşık 15 yıl süren "sıfıra yakın faiz oranı" döneminin sona erdiği anımsatılarak, "Gelişmiş ülkelerin 2022-2023 yıllarında yaşanan politika faiz oranlarındaki artış, tarihin en hızlılarından birisidir. Gelişmiş ülkelerin piyasalarındaki yüksek faiz oranları ve birikmiş dengesizlikler, 2007-2008 kriziyle karşılaştırılabilir ölçekte küresel bir finansal krize yol açabilir." tespiti yapıldı.

Dijital para birimi geliştiren yabancı merkez bankalarıyla bu alanda ortak işlemler yürütülmesine yönelik işbirliği yürütüldüğü bilgisine yer verilen raporda, "Dijital rublenin önemli bir avantajı, sınır ötesi yerleşimlerde kullanılma olasılığı olacaktır." denildi.

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