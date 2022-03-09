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Dünya

Almanya Başbakanı Scholz Türkiye'yi ziyaret edecek

Almanya Başbakanı Scholz'un 14 Mart'ta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Cüneyt Karadağ   | 09.03.2022
Almanya Başbakanı Scholz Türkiye'yi ziyaret edecek

Berlin

Hükümete yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Başbakan Olaf Scholz, 14 Mart'ta Ankara'ya günübirlik ziyarette bulunacak.

Scholz'un, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri görüşmeyi planladığı öğrenildi.

Söz konusu ziyaret, 8 Aralık 2021'de göreve başlayan Olaf Scholz'un ilk Türkiye ziyareti olacak.

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