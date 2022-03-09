Almanya Başbakanı Scholz Türkiye'yi ziyaret edecek
Almanya Başbakanı Scholz'un 14 Mart'ta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.
Berlin
Hükümete yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Başbakan Olaf Scholz, 14 Mart'ta Ankara'ya günübirlik ziyarette bulunacak.
Scholz'un, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri görüşmeyi planladığı öğrenildi.
Söz konusu ziyaret, 8 Aralık 2021'de göreve başlayan Olaf Scholz'un ilk Türkiye ziyareti olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.