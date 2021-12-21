Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz’u göreve başlamasından dolayı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Almanya Başbakanı Scholz'la görüşmesinde yeni dönemde de iki ülke ilişkilerinde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını belirtti
Berlin
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.
Erdoğan, görüşmede, Almanya Başbakanı Scholz'u göreve başlaması dolayısıyla tebrik etti.
Yeni dönemde de iki ülke ilişkilerinde sağduyunun ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını belirten Erdoğan, yakın eş güdüm ve düzenli irtibat halinde olmalarının fayda sağlayacağını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinin, katılım perspektifini esas alan olumlu gündem çerçevesinde ilerletilmesi gerektiğini dile getirdi.
"Türkiye ile Almanya arasındaki yakın koordinasyonu sürdürme isteği konusunda hemfikir"
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit de yaptığı yazılı açıklamada, Scholz ile Erdoğan’ın görüşmesine ilişkin "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şansölye'yi göreve başlamasından dolayı tebrik etti." ifadesini kullandı.
İki liderin "Türkiye ile Almanya arasındaki yakın koordinasyonu sürdürme isteği konusunda hemfikir" olduğunu aktaran Hebestreit, görüşmenin merkezinde ikili ilişkiler ve dış politika konularının bulunduğunu kaydetti.
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