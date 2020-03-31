Kuveyt ve Umman'da koronavirüs vaka sayıları arttı
Kovid-19 vakaları Kuveyt'te 289, Umman'da 192'ye çıktı. Henüz vaka tespit edilmeyen Yemen'in Hadramevt vilayetinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
İstanbul
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları Kuveyt'te 289, Umman'da 192'ye ulaştı.
Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, yaptığı basın açıklamasında, ülkede 23 yeni vakanın daha tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 289'a çıktığını duyurdu.
Vakaların 8'inin yurt dışı kaynaklı olduğunu belirten Sened, hastalardan 8 yaşındaki bir çocuğun ise iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı.
Öte yandan, yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle 300 tutuklunun tahliye edilmesine karar verildi.
Umman
Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 13 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve ülke genelindeki vaka sayısının 192'ye yükseldiği bildirildi.
Açıklamada tedavisi tamamlanan 34 kişinin ise taburcu edildiği bilgisine yer verildi.
Yemen
Yemen'in Hadramevt vilayetinde, Kovid-19 salgınına karşı önlem amacıyla 16.00-04.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Hadramevt Valisi Ferac Salimeyn el-Bahseni, yaptığı yazılı açıklamada, sokağa çıkma yasağının vatandaşları ve ulaşım araçlarını kapsadığına dikkati çekerek, yasağın süresine ilişkin net bir tarih belirtmedi.
Yemen'de henüz Kovid-19 vakası tespit edilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.