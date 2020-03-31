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Dünya, Koronavirüs

Kuveyt ve Umman'da koronavirüs vaka sayıları arttı

Kovid-19 vakaları Kuveyt'te 289, Umman'da 192'ye çıktı. Henüz vaka tespit edilmeyen Yemen'in Hadramevt vilayetinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hamdi Moussa,Çağrı Koşak   | 31.03.2020
Kuveyt ve Umman'da koronavirüs vaka sayıları arttı Fotoğraf: Jaber Abdulkhaleg/AA

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları Kuveyt'te 289, Umman'da 192'ye ulaştı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, yaptığı basın açıklamasında, ülkede 23 yeni vakanın daha tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 289'a çıktığını duyurdu.

Vakaların 8'inin yurt dışı kaynaklı olduğunu belirten Sened, hastalardan 8 yaşındaki bir çocuğun ise iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı.

Öte yandan, yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle 300 tutuklunun tahliye edilmesine karar verildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 13 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve ülke genelindeki vaka sayısının 192'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada tedavisi tamamlanan 34 kişinin ise taburcu edildiği bilgisine yer verildi.

Yemen

Yemen'in Hadramevt vilayetinde, Kovid-19 salgınına karşı önlem amacıyla 16.00-04.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hadramevt Valisi Ferac Salimeyn el-Bahseni, yaptığı yazılı açıklamada, sokağa çıkma yasağının vatandaşları ve ulaşım araçlarını kapsadığına dikkati çekerek, yasağın süresine ilişkin net bir tarih belirtmedi.

Yemen'de henüz Kovid-19 vakası tespit edilmedi.

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