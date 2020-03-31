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Dünya

Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya ve ABD petrol istişareleri yapacak

Kremlin Sözcüsü Peskov, "İki liderin, Rusya ile ABD arasında petrol piyasalarına yönelik istişareler yapılmasına yönelik talimat vermesi konusunda uzlaşıya varıldı." dedi.

Emre Gürkan Abay   | 31.03.2020
Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya ve ABD petrol istişareleri yapacak

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD arasında petrol piyasalarına yönelik istişareler yapılmasının planlandığını belirterek, iki ülkenin de mevcut petrol fiyatlarının çıkarları için uygun olmadığı konusunda hemfikir olduğunu bildirdi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında dün gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Putin ile Trump arasındaki telefon görüşmesinde, petrol piyasalarındaki gelişmelerin de ele alındığını anımsatan Peskov, "İki liderin, Rusya ile ABD arasında petrol piyasalarına yönelik istişareler yapılmasına yönelik talimat vermesi konusunda uzlaşıya varıldı." dedi.

Söz konusu talimatın verilmesinden önce Putin ile Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak arasında görüşme yapılabileceğini belirten Peskov, "Elbette, iki ülke de mevcut petrol fiyatlarının çıkarlarına olmadığı konusunda hemfikir." ifadesini kullandı.

Petrol fiyatları, dün Putin ve Trump arasındaki telefon görüşmesinden sonra kısmen yükselişe geçmişti.

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