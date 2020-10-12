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Dünya

İran'ın batısında çatışma: 3 ölü, 3 yaralı

İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Kamyaran ve Merivan ilçelerinde, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 3 örgüt üyesinin öldürüldüğü belirtildi.

Bilal Güler   | 12.10.2020
İran'ın batısında çatışma: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Bu hafta, Kamyaran ve Merivan bölgelerinde rejim karşıtı terörist gruplara karşı yapılan iki başarılı operasyonda 3 terörist öldürüldü, 3 örgüt üyesi de yaralandı. Yaralananlardan biri güvenlik güçlerince ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.

Operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve iletişim cihazı ele geçirilirken, yakalanan örgüt üyesinin yabancı uyruklu olduğu aktarıldı.

İran tarafında can kaybı olup olmadığına dair bilgi verilmeyen açıklamada, "rejim karşıtı terörist gruplar" olarak adlandırılan silahlı grupların hangi örgütlere mensup olduğu bilgisi de paylaşılmadı.

İran'ın batı sınırında sık sık çatışmalar yaşanıyor

İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletinde dün güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK'nın İran'daki kolu PJAK ve kaçakçı bir grup arasında çıkan 2 ayrı çatışmada 2 İran askerinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

İran'ın Türkiye ve Irak sınırında bulunan eyaletleri, zaman zaman İran güçlerinin, terör örgütü PKK/PJAK militanları, rejim karşıtı gruplar ve kaçakçılar arasındaki çatışmalarına sahne oluyor.

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