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Dünya

Japonya'da geçen ay 1805 kişi intihar etti

Japonya’da eylülde 1800’den fazla kişinin intihar ettiği bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 12.10.2020
Japonya'da geçen ay 1805 kişi intihar etti

Tokyo

Ulusal Polis Ajansından (NPA) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde intihar sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla geçen ay yüzde 8 artışla 1805 kişiye yükseldi.

İntihar sayısı erkeklerde yüzde 0,4 artışla 1166’ya, kadınlarda yüzde 27 artışla 639’a çıktı.



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