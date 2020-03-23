İran lideri Hamaney'in dünürü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran lideri Ali Hamaney'in oğlu Meysem'in kayınvalidesi Seyyide İzzet Hamuşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Istanbul
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İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Tahran'da bir hastanede Kovid-19 tedavisi gören Hamaney'in dünürü Hamuşi dün yaşamını yitirdi.
Hamuşi'nin naaşının bugün toprağa verildiği belirtildi.
Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran Sağlık Bakanlığı, bugün itibarıyla ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1812'ye yükseldiğini, vaka sayısının ise 23 bin 49 olduğunu açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.