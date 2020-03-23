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Dünya, Koronavirüs

İran lideri Hamaney'in dünürü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İran lideri Ali Hamaney'in oğlu Meysem'in kayınvalidesi Seyyide İzzet Hamuşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 23.03.2020
İran lideri Hamaney'in dünürü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Istanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Tahran'da bir hastanede Kovid-19 tedavisi gören Hamaney'in dünürü Hamuşi dün yaşamını yitirdi.

Hamuşi'nin naaşının bugün toprağa verildiği belirtildi.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, bugün itibarıyla ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1812'ye yükseldiğini, vaka sayısının ise 23 bin 49 olduğunu açıklamıştı.

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