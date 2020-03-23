IOC Üyesi Pound 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın erteleneceğini açıkladı
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi Dick Pound, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erteleneceğini söyledi.
İstanbul
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Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi Dick Pound, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erteleneceğini söyledi.
ABD basınına açıklamada bulunan Pound, oyunların salgın sebebiyle 2021'de düzenlenebileceğini belirterek, "IOC, sahip olduğu bilgiler ışığında olimpiyat oyunlarını erteleme kararı aldı. Bildiğim kadarıyla başlangıç tarihinin 24 Temmuz olmayacağı kesin. Oyunları erteleyeceğiz ve bu ertelemenin sebep olacağı problemleri çözmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Olimpiyat oyunlarının bu yıl Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenmesi planlanıyordu.