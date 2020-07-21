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Dünya, Koronavirüs

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 81 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 81 kişi yaşamını yitirdiği, 2 bin 466 yeni vakanın da tespit edildiği açıklandı.

Alaa Mohamed Aboueleinin Aly,Safiye Karabacak   | 21.07.2020
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 81 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde 81 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 466 yeni vaka tespit edildi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 81 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 3 bin 950'ye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede 2 bin 466 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 97 bin 159'a çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, iyileşenlerin sayısının da 64 bin 950 olduğu bilgisini paylaştı.

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