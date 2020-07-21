Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 81 kişi hayatını kaybetti
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 81 kişi yaşamını yitirdiği, 2 bin 466 yeni vakanın da tespit edildiği açıklandı.
Ankara
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde 81 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 466 yeni vaka tespit edildi.
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Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 81 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 3 bin 950'ye ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, ülkede 2 bin 466 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 97 bin 159'a çıktığı ifade edildi.
Bakanlık, iyileşenlerin sayısının da 64 bin 950 olduğu bilgisini paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.