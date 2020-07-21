Euro
7.87
Dolar
6.85
BIST 100
117,857.50
Altın
1,835.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libyalı kadınlar 'ortadan kaybolan' yakınları için eylem yaptı

Libyalı kadınlar, BM'nin Trablus Temsilciliği önünde bir araya gelerek "ortadan kaybolan" yakınları için eylem yaptı.

Aydoğan Kalabalık   | 21.07.2020
Libyalı kadınlar 'ortadan kaybolan' yakınları için eylem yaptı Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune vilayetinde ortaya çıkarılan toplu mezardaki kazı çalışmalarını görüntülemişti.

Trablus

Libyalı kadınlar, Birleşmiş Milletlerin (BM) Trablus Temsilciliği önünde bir araya gelerek "ortadan kaybolan" yakınları için eylem düzenledi.

Terhune kentinde bulunan toplu mezarlarda cesetlerine rastlananların akrabaları ve ortadan kaybolanların yakınlarından oluşan yüzlerce kadın, BM'ye yakınlarının akıbetlerinin araştırılması için çağrıda bulundu.

Libyalı kadınlar, "BM’den ortadan kaybolan yakınlarımıza ne olduğunu açıklamasını istiyoruz", "Libya’nın doğusunda kaybolan çocuklarımızın geri gelmesini talep ediyoruz " ve "Kaybolan yakınlarımız nerede?" şeklinde sloganlar attı.

Kadınlar ayrıca üzerinde "Terhune’deki çocuklarımız nerede?, "Terhune zulümden çok çekti", "Gözaltına alınanların hakim karşısına çıkarılmasını istiyoruz" yazılı dövizler ve kaybolan yakınlarının fotoğraflarını taşıdı.

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin Terhune’den çıkarılmasının ardından kentte bulunan toplu mezarlardan onlarca ceset çıkarılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 144 bine yaklaştı
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 81 kişi hayatını kaybetti
BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının denemelerinden olumlu sonuç alındı
İsrail askerleri Batı Şeria’da karantina merkezini de yıktı
İran'da Kovid-19 kaynaklı bir günde en yüksek ölü sayısı kaydedildi

Benzer haberler

Libyalı kadınlar 'ortadan kaybolan' yakınları için eylem yaptı

Libyalı kadınlar 'ortadan kaybolan' yakınları için eylem yaptı

Libya ve Türkiye'nin ortak çalışma timleri Trablus'ta mayın imha çalışmalarını sürdürüyor

Tunus siyaseti Libya krizinin gölgesinde

BM ve Libyalı yetkililer ülkede siyasi diyalog sürecinin yeniden başlamasını görüştü

BM ve Libyalı yetkililer ülkede siyasi diyalog sürecinin yeniden başlamasını görüştü
Fas, Libya ve Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle can kayıpları artıyor

Fas, Libya ve Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle can kayıpları artıyor
Mısır Meclisinden Sisi’ye 'Libya’ya müdahale' yetkisi

Mısır Meclisinden Sisi’ye 'Libya’ya müdahale' yetkisi