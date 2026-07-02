Daha önce dünyanın dördüncü büyük gölü olarak bilinen, Özbekistan ile Kazakistan arasında bulunan Aral Gölü'nün 1960'lı yıllardan itibaren kurumaya başlamasıyla Orta Asya ülkeleri, büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıya kaldı.

DOSYA: Önce Göldü, Şimdi Çöl Daha önce dünyanın dördüncü büyük gölü olarak bilinen, Özbekistan ile Kazakistan arasında bulunan Aral Gölü'nün 1960'lı yıllardan itibaren kurumaya başlamasıyla Orta Asya ülkeleri, büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıya kaldı.

Anadolu Ajansının (AA) “Dünya Sulak Alanlar Günü” dolayısıyla hazırladığı "Önce göldü şimdi çöl" başlıklı dosya haberinde, Aral Gölü'nün özellikleri, kurumasının nedenleri ve çevreye verdiği zararlar, şu anki hali ile Özbekistan Devletinin çevre felaketini önlemek için yaptıkları, gölün Kazakistan sınırlarındaki kısmının şu anki durumu, Kazak hükümetinin gölü canlandırmaya ve çevre felaketini önlemeye yönelik projeleri anlatıldı.

Eski Sovyetler Birliği'nin 1960-1990 yıllarında pamuk deposu olarak kullandığı Orta Asya'da üretimi artırmak amacıyla sulanan tarım arazilerini 4,5 milyon hektardan 7 milyon hektara çıkarması sonucu bölgede suya talep artarken gölü besleyen Seyhun ve Ceyhun ırmaklarının suları oldukça azaldı.

1960'lı yıllara kadar her yıl Amuderya (Ceyhun) Irmağı'ndan 38,6 kilometreküp, Sirderya'dan (Seyhun) 14,5 kilometreküp su göle dökülürken büyük kısmının pamuk tarlalarına akıtılması sonucu Aral, geçen yüzyılın ortalarından itibaren hızla kurumaya başladı.

Bunun sonucunda 2020'li yılların başına gelindiğinde Aral Gölü'nün yüz ölçümü yaklaşık 9 kat küçüldü, suyun seviyesi 3 kat, hacmi ise 15 kat azaldı.

"Aralkum Çölü" oluştu

Aral Gölü, bugün eski kıyılarından 170 kilometreye kadar geri çekildi. Suyun çekildiği 4 milyon hektardan fazla alanda "dünyanın en genç çölü" olarak nitelendirilen Aralkum Çölü oluştu.

Tuzlu kum tabakalarıyla kaplı çölden her yıl kum fırtınalarında uçan yaklaşık 100 milyon ton tuzlu toz, bölgeyi büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıya bırakırken Orta Asya'nın tüm bölgelerine yayılıyor.

Uzmanlar, Pamir Dağları'nda bulunan Orta Asya'nın en yüksek buzullarında bile bu tozlara rastlandığını, kum fırtınasıyla Aral Gölü'nün kuruyan tabanından uçarak bölgedeki buzulların erimesini hızlandırdıklarını dile getiriyor.

Kuzey Aral'da umutlar yeşeriyor

Aral Gölü'nün Seyhun Nehri'yle beslenen Kazakistan kısmındaki "Kuzey Aral"ın toplam büyüklüğü 3 bin kilometrekare alanı oluşturuyor.

Kazakistan hükümeti, Aral Gölü'nün kuzey kısmını korumak amacıyla Dünya Bankası işbirliğiyle başlattığı proje kapsamında, 2005'te bölgede "Kokaral Barajı"nı inşa etti.

Toplam uzunluğu 13 kilometre olan Kokaral Barajı sayesinde Seyhun Nehri'nden gelen suyun sadece Kuzey Aral'da birikmesi sağlandı. Böylece, Aral Gölü'nün kuzey kısmı yeniden canlanmaya başladı.