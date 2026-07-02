ABD'nin California eyaletinde yer alan ve yüzlerce teknoloji devini bir arada bulunduran Silikon Vadisi, "küresel teknoloji merkezi" olarak tanımlanıyor.

DOSYA: Dünyanın Dijital Cephanelikleri: Silikon Vadileri ABD'nin California eyaletinde yer alan ve yüzlerce teknoloji devini bir arada bulunduran Silikon Vadisi, "küresel teknoloji merkezi" olarak tanımlanıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Dünyanın Dijital Cephanelikleri: Silikon Vadileri" başlıklı dosya haberinde, küresel teknoloji merkezi Silikon Vadilerinin kuruluşu, dünya çapındaki önemi, bünyesinde barındırdığı şirketler ve bu teknoloji merkezlerinin diğer örneklerinin yoğunlaştığı bir alternatif olarak Asya kıtası ele alındı. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni başkanlık döneminde, teknolojik yeniliklerin ve küresel dijital ekonominin kalbi olarak kabul edilen Silikon Vadisi'ni nelerin beklediği, Silikon vadisi ve ABD siyasetinin karmaşık ilişkileri incelendi.

Dünyada bilişim teknolojilerinin görünür olduğu 1960'lı yıllarda yenilikçi gelişmelerle adını duyuran şirketler küresel devlere dönüşürken, şirketlerin bir "organize sanayi" gibi toplandığı alanlar "Silikon Vadisi" olarak anılmaya başladı.

Dünyada bunların en bilineni, küresel girişimci ve milyarderleriyle ünlü California'daki Silikon Vadisinin hikayesi bir köşe yazısıyla efsaneleşmeye başladı. Önceden isimsiz bir dijital merkez olan bölgeye, 1970'lerin başında bir gazetecinin bu tanımı kullanması bölgeyi Silikon Vadisi olarak dünyaya tanıttı.

İkinci Dünya Savaşının ardından bu alandaki küresel rekabetin tetiklenmesiyle birçok ülke benzer merkezlerde hem ticari hem de savunma odaklı yeni bir rekabet alanı oluşturdu. Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yeni mücadelenin ticaret savaşları olup olmayacağı küresel tartışma konusuyken, bu hususun "dijital cephaneliği" olarak görülen Silikon Vadileri küresel siber saldırılardan yapay zekaya, akıllı cihazlardan otomasyon sistemlerine kadar insanoğlunun günlük hayatına sirayet etti.

Bilişim merkezleri küresel rekabetin yeni çekişme alanına dönüşüyor

Kısa sürede büyüyen ve sürekli gelişen bir sektörü temsil eden Silikon Vadisi, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin yanı sıra çok sayıda startup şirketinin de merkezi olma özelliğini taşıyor.

Teknoloji ve inovasyon alanında küresel merkez kabul edilen Silikon Vadisi, Apple, Google, Meta, Tesla, Intel, HP, IBM, Alphabet, Oracle, PayPal, eBay ve Netflix gibi dünya çapında tanınmış çok sayıda büyük şirketi bünyesinde barındırıyor.

Udemy, Mobile Action, Wallit, CivicSolar, Koding, SocialWire, Felicis Ventures gibi Türk şirketleri de Silikon Vadisi'nin ev sahipliği yaptığı başarılı şirketler arasında yer alıyor.

Elon Musk'ın siyasetteki yükselişi, Silikon Vadisi'nin siyasetle temaslarını gündeme getiriyor

ABD'de Donald Trump'ın başkan olarak ikinci dönemine başlamasının ardından, teknolojik yeniliklerin ve küresel dijital ekonominin kalbi olarak kabul edilen Silikon Vadisi’nden çıkan iş insanı ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'ın yeni yönetimle sıkı ilişkileri, Silikon Vadisi ile ABD siyaseti arasındaki etkileşim ve kesişim alanlarını yeniden gündeme getirdi.

Başkanlık seçimleri sırasında, birçok uzmanın Trump'ın başkanlığında bilim, teknoloji ve iklim değişikliği gibi alanlardaki ilerlemelerin olumsuz etkileneceğinden endişe duyduklarını belirtmesine rağmen, uzun süredir Demokrat Parti yanlısı olarak bilinen Silikon Vadisi'ndeki bazı isimlerin seçimlerde Cumhuriyetçi Trump'a verdiği destek tartışmalara neden oldu.

Congguansun, 12 bin şirketin araştırma ve geliştirme merkezine ev sahipliği yapıyor

Dünyada, ABD'deki teknoloji üretim ve geliştirme merkezi Silikon Vadisi'nden ilham alan örnekler, gelişmekte olan Asya kıtasında ön plana çıkarak küresel rekabet sahasında yerini güçlü biçimde alıyor.

Çin Bilimler Akademisi (CAS) tarafından 1950'lerde teknoloji merkezi olarak kurulan Congguansun, 1980'lerde elektronik alanına yoğunlaştı.

Bölge bugün, Çin'in önde gelen bilişim ve teknoloji şirketlerinin yanı sıra, aralarında Google, Intel, AMD, Oracle ve Sony'nin olduğu yabancı şirketler dahil 12 bin şirketin AR-GE merkezine ev sahipliği yapıyor.