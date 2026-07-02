Küçük yaşlarda snowboardla tanışan Ömer Faruk Keleşoğlu, Aydan Karakulak ile Ömer Faruk Deliktaş, başarı yolculuklarını ve kariyer hedeflerini paylaştı.

DOSYA: Snowboard Yıldızları Küçük yaşlarda snowboardla tanışan Ömer Faruk Keleşoğlu, Aydan Karakulak ile Ömer Faruk Deliktaş, başarı yolculuklarını ve kariyer hedeflerini paylaştı.

Anadolu Ajansının (AA) "Snowboard Yıldızları" başlıklı üç bölümlük dosya haberinde, Ömer Faruk Keleşoğlu, Aydan Karakulak ve Ömer Faruk Deliktaş'ın başarı hikayeleri anlatıldı.

Ömer Faruk Keleşoğlu uluslararası dereceler için çalışmalarını sürdürüyor

Erzurum'da 4 yaşında, babasının kendi imkanlarıyla tahtadan yaptığı snowboardla Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde ilk kez kar üstüne çıkan Ömer Faruk Keleşoğlu, aldığı eğitimlerle kendini geliştirerek 16 yaşında milli sporcu olmayı başardı.

Türkiye Kayak Federasyonunun düzenlediği yarışlarda 6 kez Türkiye şampiyonu olan Keleşoğlu, 2023 yılında İtalya'da 70 sporcunun katıldığı Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF) 7'nci sırayı aldı.

"Dünya çapında iyi derece" hedefleyen Keleşoğlu, Palandöken'deki çalışmalarıyla uluslararası organizasyonlara hazırlık yapıyor.

Aydan Karakulak, kazandığı bronz madalya ile Türkiye'ye bir ilki yaşattı

Kayseri'nin Erciyes'e komşu olan Hacılar ilçesinde yaşayan ve 7 yaşında kayak eğitmeni babasının tavsiyesiyle snowboard yapmaya başlayan Aydan Karakulak, kendisini yetiştirmek için gece gündüz çalıştı.

İlk olarak 2015 yılında milli takım seçmeleri denemesinde başarılı olan ve ulusal yarışmalara katılan Karakulak, uluslararası ilk deneyimini ise 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) yaşadı.

Burada, snowboard kızlar büyük slalomda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye bir ilki yaşatan Karakulak, farklı yıllarda ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çeşitli dereceler elde etti.

Ömer Faruk Deliktaş milli takımla uluslararası başarılar elde etmek istiyor

​​​​​​​Kayseri'de babasıyla Erciyes Kayak Merkezi'ne eğlenmek için kayak yapmaya giden Ömer Faruk Deliktaş, bir antrenörün yeteneğini fark edip spora davet etmesiyle profesyonel snowboard öğrenmeye karar verdi.

Eğitimler sonrasında ilk olarak yarışların başlangıç ve bitiş sistemlerinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eden "test kayakçısı" göreviyle snowboarda başlayan Deliktaş, 2 yıl sonra sporcu olarak piste çıktı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde 2020'de düzenlenen Snowboard Türkiye Şampiyonası'nda 11 yaş altı kategoride ikincilik elde eden Deliktaş, 3 yıl sonra Erciyes Kayak Merkezi'ndeki Türkiye şampiyonasında birinci oldu.