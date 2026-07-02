ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiğine" ilişkin açıklamaları, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun yerine yeni liderin göreve gelmesinden sonra yapılması planlanan federal seçimleri etkileyecek.

DOSYA: Kanada ABD'nin 51. eyaleti mi olacak? ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiğine" ilişkin açıklamaları, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun yerine yeni liderin göreve gelmesinden sonra yapılması planlanan federal seçimleri etkileyecek.

Anadolu Ajansının (AA) "Kanada ABD'nin 51. eyaleti mi olacak?" başlıklı dosya haberinde, Trump'ın Kanada'ya yönelik açıklamalarının Kanada iç siyaseti ve kamuoyundaki yansımaları, ABD-Kanada ilişkilerine etkileri, açıklamaların ülke kamuoyunda nasıl karşılık bulduğu ve uluslararası ilişkilere etkisi ele alındı.

Trump, göreve gelmesinin ardından defalarca Kanada'nın "ABD'nin 51. eyaleti olması gereken bir ülke" olduğunu savundu ve Trudeau'yu "vali" olarak nitelendirdi.

Trudeau'nun 6 Ocak'ta "siyasi iç çekişmeler" nedeniyle partisinin yeni liderinin belirlenmesinin ardından görevlerinden istifa edeceğini açıklaması üzerine Trump, Kanada'nın ayakta kalması için ticaret açıklarını ABD'nin daha fazla kaldıramayacağını ve Trudeau'nun bu yüzden istifa ettiğini söyledi.

7 Şubat'ta "Kanada'nın 51. eyalet olmasının daha iyi olacağı" yönündeki söyleminin "sadece bir retorik" olmadığını belirten Trump, 10 Şubat'ta bu yöndeki fikrini yeniden dillendirdi. Trump, "Neden Kanada'ya sübvansiyon olarak yılda 200 milyar dolar ödüyoruz?" diyerek bu ülkeye verilen maddi desteği sorguladı.

"Çalkantılı ikinci Trump döneminde ABD ile ilişkileri yönetmek için hangi adaya güveniyorsunuz?"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eski kıdemli dış politika ve savunma danışmanı ve Ottawa Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Roland Paris ve Carleton Üniversitesi Paterson Uluslararası İlişkiler Başkanı ve Kanada Savunma ve Güvenlik Ağı Direktörü Stephen Saideman, Trump'ın söylemleri ve ABD-Kanada ilişkileri ile ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Daha önce Kanada siyasetindeki ana meselenin görevdeki hükümetin performansı olduğunu anlatan Paris, "Şimdi seçimlerde bir başka önemli mesele daha olacak: Çalkantılı ikinci Trump döneminde ABD ile ilişkileri yönetmek için hangi adaya güveniyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

“Bu yorumlar Trump'a özgü”

Kanadalı tarihçi Prof. Dr. Robert Bothwell ve Toronto Üniversitesinden emekli Prof. Dr. Nelson Wiseman, Trump'ın söylemlerinin ikili ve uluslararası ilişkilere etkisini, AA muhabirine değerlendirdi.

Bothwell, bu açıklamaların ardından kamuoyu görüşünün çok hızlı ve güçlü bir şekilde Trump karşıtı bir yöne doğru evrildiğini ve bu tip söylemlerin Kanada'nın ulusal birliğini güçlendirdiğini belirterek “ABD artık dost bir ülke olarak görülmüyor.” ifadelerini kullanırken Wiseman, "Bu yorumlar Trump'a özgü. Başka hiçbir başkan benzer açıklamalarda bulunmamıştır." değerlendirmesini yaptı.