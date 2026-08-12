DOSYA: Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Afgan Caferov, "Bir subayı tedavi ettik. Bize ulaştırıldığında komadaydı. Çok sayıda yarası vardı. Uyandığında göz yaşları içerisinde ilk söylediği, 'benim çocuklarım ne olacak' sözleri oldu. Kendisine ailesinin ve çocuklarının iyi olduğunu söyledik fakat o ailesini değil, emrindeki askerleri kastediyormuş." dedi.

Uzman Dr. Reşat Sultan, "Tanklardan birinin mürettebatından bir asker hastalanmıştı. O askeri hastaneye sevk edemedik. Tankta nişan alıcı olarak görev yapıyordu. 'Ben olmasam bizim bir tankımız ateş açmayacak' dedi ve hastaneye gitmeyi reddetti. Mecbur kaldım siperde serum taktım o askere." ifadelerini kullandı.

Yüzbaşı Memmedov yüzündeki yarayla 5 gün savaştı

Azerbaycan Özel Birlikler Komutanlığında görev yapan Yüzbaşı Memmedov, 2. Karabağ Savaşı'nda Kelbecer, Cebrayıl ve Fuzuli istikametlerinde savaştı.

Fuzuli'ye Azerbaycan bayrağı diken askerlerden biri olan Memmedov, Laçın Koridoru'nu kurtarmak için yapılan operasyonda yüzünden yaralandı. Yarasına rağmen timini yalnız bırakmayan Memmedov, kendilerine verilen görevi yerine getirmek için 5 gün savaştı.

Holding sahibi iş insanı savaşta ambulans şoförlüğü yaptı

Şirketinin ambulanslarını orduya tahsis eden ve kendisi de ambulanslardan birinde şoförlük yapan holding sahibi Ehtiram Guliyev ve aynı şirkette çalışan Nesimi Paşayev, çok sayıda yaralıyı zor şartlar altında hastaneye ulaştırdı.

Ehtiram Guliyev, inşaat sektöründe faaliyet gösteren holdingin sahibi olmasına rağmen savaşta orduya tahsis ettiği ambulanslarından birinin şoförlüğünü yaptı. Savaşta, şirkete ait 4 ambulansla, aralarında hemşire ve doktorların da bulunduğu 15 personel görev aldı.

44 gün boyunca sıcak çatışmaların yaşandığı bölgelerden yaralı askerleri hastanelere taşıyan Guliyev, savaşın ilk günü orduya katkıda bulunmak için şirketlerine ait 4 ambulansı Azerbaycan Savunma Bakanlığının emrine verdiklerini, kendisi ve şirket çalışanları arasından seçilen 4 kişinin de savaş süresince bu ambulansları kullandığını belirtti.