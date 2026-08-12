Türkiye’de sanat eserleri, koleksiyon eşyaları ve antikaların ticareti, müzayede şirketleri, antikacılar ve mezatlar üzerinden şekillenirken sektörün ekonomik boyutu ve değişen alım-satım alışkanlıkları dikkati çekiyor.

DOSYA: Türkiye'de Antika ve Müzayede Ticareti Türkiye’de sanat eserleri, koleksiyon eşyaları ve antikaların ticareti, müzayede şirketleri, antikacılar ve mezatlar üzerinden şekillenirken sektörün ekonomik boyutu ve değişen alım-satım alışkanlıkları dikkati çekiyor.

Türkiye'de sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antika sektöründe dış ticaret hacmi 2020-2023 eylül dönemi itibarıyla 117,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Gerek ticari amaçlı gerekse sanat eseri, antika veya koleksiyon merakı nedeniyle ulusal ve uluslararası düzeyde bu alanda ekonomik faaliyetler sürekli artıyor.

Sanat eserleri satışının ülke ekonomisine katkısı yıllık "200 milyon" doları buluyor

Artam Antik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Artam, "Dünyada sanat piyasası yılda 20 milyar doların üzerindeyken Türkiye'deki sanat ortamının toplamının yıllık 200 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor." dedi.

Müzayede.app kurucusu Aziz Alçiçek, "Kovid-19 salgınında müzayedecilik önemli ivme kaydetti. İngiltere'de 20 bin müzayede sitesi var. Türkiye'de bu rakam 600 ama on-line müzayedecilik hızla büyüyor." ifadelerini kullandı.

Antikacılık tutkusu doktorluğa galip geldi

Ankaralı antikacı Fulya Akyıldız, yıllarca yaptığı doktorluk mesleğinin ardından başladığı antikacılıkta 30 yılı geride bırakmaya hazırlanıyor.

Akyıldız, 15 yaşından beri hobi amaçlı antika topladığını ve 1984'te Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra bu uğraşının devam ettiğini anlattı. O yıllarda hobi duygusunun ağır bastığını belirten Akyıldız, 1995'te doktorluğu bıraktığını ve sektöre giriş yaptığını dile getirdi.

Eskişehir'de tarihi evler arasındaki mezatlar antika tutkunlarını buluşturuyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de giren, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait birçok yapıyı bünyesinde barındıran Eskişehir'deki tarihi Odunpazarı bölgesindeki bazı kafelerde haftanın 5 günü antika eserler için mezatlar düzenleniyor.

Bölgedeki tarihi evler arasındaki bazı kafelerde akşam saatlerinde başlanan, geç vakitlere kadar devam eden mezatlarda 100'e yakın antika tutkunu buluşuyor.