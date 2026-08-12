DOSYA: Tarımda Yenilenebilir Enerji Atağı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Bu zamana kadar tarımda yenilenebilir enerji projelerine Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü aracılığıyla toplamda yaklaşık 2,8 milyar lira destek sağladık." dedi.

Bakan Yumaklı, Anadolu Ajansının (AA) "Tarımda Yenilenebilir Enerji Atağı" başlıklı dosya haberinin 1. bölümünde, tarım sektöründe yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması için sağlanan destekleri değerlendirdi.

Fide üretilen tesise kurulan GES, enerji giderini yüzde 60 azalttı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle fide üretim tesisine kurulan güneş enerjisi santrali (GES), işletmenin enerji maliyetinin yarısından fazlasını karşılar hale geldi.

Şirketin yöneticileri, 2020'de ticari faaliyetlerine başlayan işletmelerinde üretime geçmeden önce enerji maliyetlerini azaltabilecekleri seçenekleri araştırdı.

Akdeniz ikliminin etkisi altındaki Mersin'de güneşin enerjiye dönüşümünü değerlendirmek isteyen şirketin idarecileri, hazırladıkları projeyle TKDK'ye başvurdu.

Projenin kabul edilmesi üzerine yaklaşık 4,6 milyon liralık hibe desteği sağlanan şirket, Reşadiye Mahallesi'ndeki 77 bin metrekarelik tesiste yönetim binasının üzerine 1860 güneş paneli kurdu.

Isparta'da soğuk hava deposunun elektriği GES'ten karşılanıyor

Isparta'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) alınan destekle kurulan güneş paneli sistemi sayesinde tarım kooperatifinin soğuk hava deposu kendi elektriğini üretmeye başladı.

Türkiye'deki elma üretiminin yaklaşık 4'te birinin gerçekleştirildiği Isparta'da yılda 1 milyon 250 bin tona yakın rekolte elde ediliyor. Coğrafi işaretle tescillenen Isparta elmasının en fazla yetiştirildiği ilçelerin arasında Eğirdir de bulunuyor. Elma üreticilerinin en önemli masraf kalemlerinden birisini ise soğuk hava deposu giderleri oluşturuyor.

İlçeye bağlı Yukarıgökdere köyündeki çiftçilerin bir araya gelerek kurdukları kooperatifin soğuk hava deposunun elektrik maliyetinin en aza indirilmesi için çalışma yapıldı. 2022'de TKDK'ye sunulan ve 2023'te tamamlanan projeyle deponun çatısı panellerle kaplanarak güneşten elektrik üretilmeye başlandı.

Çanakkale'deki soğuk hava deposu enerjisini çatısındaki 1110 güneş panelinden alıyor

Çanakkale'de 3 girişimcinin 8 yıl önce kurduğu soğuk hava tesisi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) alınan desteklerle geliştirilerek bölge tarımına hizmet veriyor.

Haznedaroğlu ile ortakları Nail Ergin ve Ali Deniz tarafından 2014'te projelendirilen soğuk hava deposu, TKDK'den ilk proje için alınan hibe desteğiyle Çanakkale-Bursa kara yolu Yapıldakaltı mevkisindeki 20 dönüm arazide 2015'te faaliyete geçirildi.

Çorum'un Kargı ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle kurulan güneş enerjisi santrali (GES), işletmeye ait çeltik işleme fabrikasıyla akaryakıt istasyonunun elektrik giderlerini sıfırladı.

İşletme sahiplerinden Recep Semih Çelik, üçüncü kuşak olarak devraldığı çeltik işleme tesisi ve akaryakıt istasyonunun önemli gider kalemlerinden enerji ihtiyacını doğal yollarla karşılayabilmek için araştırma yaptı.

Rüzgar ve güneş enerjisini araştırdığı sırada, akaryakıt istasyonuna gelen bir elektrik dağıtım şirketinin yöneticileriyle tanışıp GES hakkında bilgi aldı.

Kastamonu'da sarımsak fabrikasının enerjisi güneşten karşılanıyor

Taşköprü ilçesindeki sarımsak işleme fabrikasının çatısına TKDK desteği ile güneş panelleri yerleştiren girişimci, ihtiyaç fazlası elektriği şebekeye vererek gelir de sağladı.

Almanya'da 30 yıl tekstil alanında çalışan Sinan Alp, 2000'de Türkiye'ye döndü. Taşköprü ilçesinde kontrplak fabrikası kuran Alp, tarım alanında da yatırımlar yaptı.

Daha sonra Türkiye ve AB tarafından tescillenen Taşköprü sarımsağının işlenmesi için çalışma yürüten Alp, Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi'nde 2019'da fabrika kurdu.

Fabrikasında 216 ton soyulmuş sarımsak işleme kapasitesine sahip Alp, fabrikanın üzerine güneş enerjisi sistemi kurmak istedi. Alp, işletmenin önemli girdi maliyetlerinden olan elektrik giderinin karşılanması için TKDK'den yüzde 55 oranında 1 milyon 425 bin 230 lira hibe aldı.