Anadolu Ajansı'nın (AA) "Avrupa'da ramazan" dosya haberinde, Kosova'dan Grönland'a, İngiltere'den Bosna Hersek'e uzanan iftar sofraları, dayanışma faaliyetleri, ibadetler ve ramazanın toplumları bir araya getiren yönü okuyucuyla buluşturuldu.

DOSYA: Avrupa'da Ramazan Anadolu Ajansı'nın (AA) "Avrupa'da ramazan" dosya haberinde, Kosova'dan Grönland'a, İngiltere'den Bosna Hersek'e uzanan iftar sofraları, dayanışma faaliyetleri, ibadetler ve ramazanın toplumları bir araya getiren yönü okuyucuyla buluşturuldu.

Anadolu Ajansı'nın (AA) "Avrupa'da ramazan" başlıklı dosya haberinde, Avrupa'nın farklı ülkelerindeki Ramazan gelenekleri ele alındı.

Haberde, Kosova'nın Prizren kentinde iftar sofralarının vazgeçilmezi olan yumurtalı pitayka pidesi, Fransa'da faaliyet gösteren Al Bayyinah kitabevi, Grönland'da Ramazan, Londra'daki Ramazan süslemeleri ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Osmanlı mirası Hünkar Camisi gibi Ramazan'ı yansıtan kültürel ve dini unsurlar derlendi.

Yumurtalı pitayka: Prizren'in şöhreti

Kosova’nın güneyindeki Prizren şehrinde iftar sofralarının baş tacı, asırlardır özenle hazırlanan ramazan pidesi "yumurtalı pitayka", geleneksel ramazan sofralarının vazgeçilmezi haline geldi.

Müslümanlar ramazanda bilgiye daha fazla yöneliyor

Fransa'da Müslümanlara hizmet veren kitabevi Al Bayyinah'ın kurucusu Thomas Sibille, ramazan ayında kitabevlerinin de dolu olduğunu belirterek, bunun Müslüman toplumunun okumanın önemini idrak ettiğini ve kitaplara yöneldiğini gösterdiğini söyledi.

"Etrafımda Müslüman olmadan oruç tutmak biraz garip"

Grönland'ın başkenti Nuuk'ta yaşayan Filistin asıllı Racan Mansoor, ülkede yaşayan birkaç Müslüman'dan birisi olarak tek başına oruç tutmanın garip hissettirdiğini söyledi.

Her etkinlik farklı milletlerden insanları bir araya getiriyor

İngiltere'de ramazan ayı boyunca tarihi ve ikonik mekanlarda düzenlenen "Açık İftar" etkinlikleri, her yıl artan katılımcı sayısıyla farklı din, etnisite ve kültürlerden insanları ortak sofrada buluşturuyor.

Ezanın yüksek sesle minareden okunduğu tek cami

Endülüs İslam döneminin (711-1492) İspanya'daki son İslam toprağı olan Granada kentindeki, neredeyse her cuma bir kişinin Müslüman olduğu Ulu Cami, ramazan ayında da dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

"Dinimizin bu ülkede kabul edildiğini gösteriyor"

Ramazan ayı nedeniyle Londra'nın sokakları ışıklarla süslenirken, yerli ve yabancı turistler, metropollerde ramazan ve diğer geleneklerin yaşatılmasının önemine dikkat çekti.

“İslam dayanışmaya çok önem veren bir din”

Almanya'nın başkenti Berlin'de 42 yıldır faaliyetlerini sürdüren Berlin Türk Cemaati (TGB), ramazan çalışmaları kapsamında yardıma muhtaç kişiler için yiyecek ve içeceklerden oluşan yardım paketi dağıtımı yaptı.

Projede gönüllü gençler aktif rol alıyor

Almanya'nın Dortmund kentinde İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Dortmund Anadolu Camisi, ramazan ayı boyunca hazırladığı iftar paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

"Dolu dolu ramazan geçiriyoruz"

Almanya'nın başkenti Berlin'de, ramazanda iftar öncesi düzenlenen etkinliklerde, Nasreddin Hoca fıkraları, Hacivat ve Karagöz gölge oyunuyla Türk gelenekleri yaşatılıyor.

"Burada ülkemize, Türklere ve hafızlara ciddi bir ilgi var"

Avrupa'da ramazanın manevi ortamının en güzel hissedildiği şehirlerin başında gelen Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın Osmanlı mirası Hünkar Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okuyan Türk Kurra Hafız Selçuk Gültekin, mukabele geleneğini devam ettiriyor.

Toplu iftarlar, güçlü bir sosyal buluşma alanı olarak öne çıkıyor

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Batı Trakya’da kurulan toplu iftar sofraları, bölgede yaşayan Türkler arasında dayanışma ve kardeşliğin sembolü olmaya devam ediyor.

İftarın vazgeçilmez bir parçası

Bosna Hersek'te sadece ramazan ayında yenilen; yapımında tereyağı, kaymak ve farklı türde peynirlerin kullanıldığı "topa" mezesi ile "somun" ekmeği, iftar sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor.

Hem Müslüman hem de Hristiyan öğrenciler bir araya geliyor

Hollanda'da eğitim gören uluslararası öğrenciler, ramazanı ailelerinden uzakta, kendileri gibi farklı ülkelerden gelen arkadaşlarıyla birlikte kurdukları iftar sofralarında geçiriyor.

"Buraya gelen herkes bir yemek bulur"

İtalya'nın başkenti Roma'daki Büyük Cami, geleneksel olarak düzenlenen iftarlarla Müslümanların yanı sıra pek çok kişi için ramazanda bir buluşma ve paylaşma noktası olma özelliği taşıyor.