DOSYA: ABD'nin değişen iklim politikaları

AA’nın ABD'nin değişen iklim politikalarına odaklandığı haber dosyasında, Donald Trump’ın başkanlık görevine gelmesinin hemen ardından aldığı kritik kararlar, sonuçları ve Trump küresel ısınmayı reddetmesine karşın iklim krizinin ABD’yi nasıl etkilediği ele alındı.

Ofisteki ilk gününde ülkesini, iklim konusundaki en önemli anlaşma olan Paris İklim Anlaşması’ndan çeken kararnameyi imzalayan Trump, aynı gün duyurduğu "Ulusal Enerji Acil Durumu" ile ABD sınırları içinde fosil yakıt üretim çalışmalarını hızlandıracağının sinyalini verdi.

Bu kapsamda bozayılar, kutup ayıları, kurtlar ve 200'den fazla kuş türü başta olmak üzere çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yapan Alaska'daki Arktik Ulusal Yaban Hayatı Sığınağı'nda sondaj faaliyetlerine imkan tanınırken, yine Alaska'da bulunan ve ABD Donanması için acil petrol kaynağı olarak ayrılan Ulusal Petrol Rezervi'ndeki sondaj sınırlamaları da kaldırıldı. Bölgeye yönelik hazırlanan kararnamelerde burada yer alan enerji, maden, kereste ve deniz ürünleri gibi çeşitli doğal kaynaklardan mümkün olan en geniş ölçüde faydalanmanın ülke ekonomisine ve vatandaşların refah seviyesine katkı sağlayacağı savunuldu.

"ABD bilimsel iş gücünü başka ülkelere kaptırabilir"

Donald Trump'ın son iki ay içerisinde aldığı kararların etkilerini AA muhabirine değerlendiren ABD merkezli İklim Bilimi Hukuk Savunma Fonu İcra Direktörü Lauren Kurtz, "Trump, bilim insanları onun sezgileriyle ters düştüğünde bilime ve teknik uzmanlığa çok şüpheci bakıyor ve bu durum yakın zamandaki kararlarını etkiledi. Örneğin EPA ve NOAA’daki bilim insanlarının işlerine son verme kararı sadece hükümetin değil, üniversiteler ve özel enstitüler de dahil olmak üzere birçok kuruluşun araştırma kapasitelerini azaltacaktır." dedi.

ABD’nin bilimsel iş gücünü başka ülkelere kaptırabileceğini belirten Kurtz, Trump’ın ilk döneminde birçok Avrupa ülkesinin ABD’li bilim insanlarını işe almaya çalıştığını ve aldığını, aynı durumun bu dört yıllık süreçte de yaşanabileceğini kaydetti.

2024, ABD tarihinde en sıcak yıl oldu

Dünyadaki birçok bölgeye göre daha hızlı ısınan ABD’de, kayıtlardaki en sıcak 10 yılın 9’u 1998’den bu yana yaşanırken 2024, ABD tarihinde en sıcak yıl oldu.

Sıcak hava dalgaları Chicago, Dallas, Miami, Boston, Phoenix, Memphis ve Seattle dahil olmak üzere 50 büyük şehirde, geçmişe kıyasla daha sık meydana geliyor. 1960'larda yılda ortalama 2 kez görülen sıcak hava dalgaları, 2010'lar ve 2020'lerde yılda 6'ya çıktı.