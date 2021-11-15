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Dünya, Çevre

Uluslararası Atom Enerjisi heyeti Fukuşima'da nükleer santrali denetleyecek

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Fukuşima Dai-içi nükleer santralindeki radyoaktif özellikli atık suyun denize salıverilmesi planını denetleyecek.

Ahmet Furkan Mercan   | 15.11.2021
Uluslararası Atom Enerjisi heyeti Fukuşima'da nükleer santrali denetleyecek

Tokyo

UAEA uzman heyeti, 2011 depreminde hasar gören ülkenin kuzeydoğusundaki Fukuşima Dai-içi santralinde biriken atık suyun denize boşaltılması planını denetlemek üzere Japonya'ya geldi.

Hükümet temsilcileri ile müzakerelerde bulunacak uzman heyet, santralde biriken radyoaktif özellikli atık suyun denize boşaltılması planını yerinde gözlemleyecek.

Heyet, boşaltılması planlanan atık su tahlili, planın çevresel etkilerinin ölçülmesi ve kıyı bölgelerinden numune toplanması görevlerini yürütecek. Ardından hazırlanacak rapor kamuoyuna sunulacak.

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi, geçen hafta, planın gidişatına ilişkin UAEA gözlemlerini, uluslararası kamuoyu ile "şeffaf şekilde" paylaşacaklarını bildirmişti.

Eylülde tesisi gezen UAEA Nükleer Güvenlik ve Emniyet Departmanı Başkanı Lydie Evrard, "yerinde denetlemede bilimsel tarafsızlığın önemini" vurgulamıştı.

Suga Yoşihide hükümeti, nisanda, 10 yıl önceki deprem ve tsunamide hasar gören santralde biriken atık suyun, Pasifik Okyanusu'na salınacağını kaydetmişti.

Tokyo hükümetinin kararına, komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki gösterirken, ABD "anlayışla karşıladığını", UAEA ise desteklediğini açıklamıştı.

Kapasite 2022'de doluyor

Santralde zarar gören reaktörleri soğutmaya yarayan saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Tesislerde muhafaza edilen ve günden güne artış gösteren ayrışmış suyun, Fukuşima kompleksindeki yaklaşık 1000 tanklık su depolama kapasitesini 2022 sonbaharında doldurması bekleniyor.

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