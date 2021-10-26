Sakarya 'Bisiklet Dostu Şehir' ödülüne kavuştu
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Türkiye'de ilk olmaktan ve ülkemiz adına bu ödülü almaktan gurur duyduk." ifadesini kullandı.
Sakarya
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) verilen "Bisiklet Dostu Şehir" ödülünü teslim aldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Danimarka'nın Odense şehrinde UCI tarafından yapılan törende Sakarya'nın bisiklet yatırımları, tesisleri, yolları ve ev sahipliği yaptığı organizasyonlar konuşuldu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, programda yaptığı konuşmada, şehirlerin kardeşçe ve barışçıl bir şekilde mükemmel işler yapabileceklerini belirtti.
Türkiye'yi böyle prestijli bir törende temsil etmekten dolayı mutlu olduklarını aktaran Yüce, "Türkiye'de ilk olmaktan ve ülkemiz adına bu ödülü almaktan gurur duyduk. Umarız, bu alanda yaptığımız hizmetlerle markalaşma yolunda emin adımlarla ilerleriz." ifadesini kullandı.
Yüce, bu unvanı kente layık görenlere teşekkür etti.
"Sakarya bisiklet konusunda kendisini ciddi anlamda geliştirdi"
UCI Başkanı David Lappartient de ödülleri vermeden önce "bisiklet kenti" olan şehirlerden bahsetti.
Sakarya'daki bisiklet yatırımları, tesisleri, yolları ve bisiklet programlarından dolayı Yüce'yi tebrik eden Lappartient, şunları kaydetti:
"Sakarya bisiklet konusunda özellikle son 10 yılda kendisini ciddi anlamda geliştirmiştir. Bu alanda araştırmayı, öğrenmeyi ve uygulamayı en iyi şekilde tamamlamıştır. Bir sürü bisiklet tesisi inşa etti, programları hayata geçirdi. Bisiklet geçişleri, trafik park, bisiklet yolları hayata geçirdi. Çocuklar için bisiklet programları uyguladı. Sakarya'yı bu konuda tebrik ediyorum. Etkinliklerin ve yatırımların devam etmesini umuyorum."
Sakarya'da devam eden BMX Super Kross Dünya Kupası'ndan ve Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden kesitlerin paylaşıldığı törende, İtalya'dan Val Di Sole, Avustralya'dan Wollongong ve ABD'den Fayetteville kentlerinin belediye başkanları da ödüllerini aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.