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Gündem, Çevre

Marmara Denizi'nde 'hayalet ağ' temizliği devam ediyor

Tekirdağ'da müsilajla mücadele kapsamında hayalet ağ temizliği sürüyor.

Mesut Karaduman   | 19.02.2022
Marmara Denizi'nde 'hayalet ağ' temizliği devam ediyor

Tekirdağ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde oluşan müsilaj ile mücadele kapsamında hazırlanan "Marmara Denizi Eylem Planı"nda hayalet ağların bir yıl içerisinde temizlenmesi kararı alındı.

Tekirdağ'da önceden belirlenen noktalar ve atık vaziyetteki hayalet ağlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda dalgıç ekipler tarafından temizleniyor.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisleri, Marmaraereğlisi Belediyesi personeli ve Sahil Güvenlik Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK), Marmaraereğlisi ilçesi deniz sınırları dahilinde olan derin deşarj istasyonu açıklarında yaptığı dalışta bir miktar ağ ve yaklaşık bin metre uzunluğunda sahipsiz parakete av aracı buldu.

Av aracı ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı. Av aracında canlı bulunan balıklar ise denize salındı.

Ekiplerin belli aralıklarla hayalet ağ temizliğine devam edeceği belirtildi.



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