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İDO'dan Tekirdağ'dan Marmara ve Avşa adalarına sefer

Tekirdağ'dan 6 Temmuz'da Marmara Adası ve Avşa Adası'na başlayacak deniz otobüsü hattı seferleri, 1 Eylül'e kadar sürecek.

Hanife Sevinç   | 28.06.2019
İDO'dan Tekirdağ'dan Marmara ve Avşa adalarına sefer

İstanbul

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), Tekirdağ-Marmara Adası-Avşa Adası deniz otobüsü hattı, 6 Temmuz'dan itibaren hizmete girecek.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, yeni deniz otobüsü hattı ile Tekirdağ'dan Marmara ve Avşa adalarına seyahat edilebilecek.

Deniz otobüsü hattı, 6 Temmuz Cumartesi günü çalışmaya başlayacak. Seferler 1 Eylül'e kadar cuma, cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilecek.

Tekirdağ'dan araba vapuruyla 2,5-3 saatte gidilen Avşa Adası, deniz otobüsüyle 1,5 saate düşecek.

Tekirdağ-Marmara Adası-Avşa Adası deniz otobüsü sefer saatleri www.ido.com.tr adresinden öğrenilebilecek.

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