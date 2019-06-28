Euro
6.59
Dolar
5.79
BIST 100
96,485.32
Altın
1,410.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’de “Büyük Dönüş Yürüyüşü” kapsamında gerçekleşen cuma gösterileri devam ediyor
logo
Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Eski başyaver Özdaban için istenen ceza belli oldu

FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri kurmay albay Bekir Furkan Özdaban'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tanju Özkaya,Serdar Açıl   | 28.06.2019
Eski başyaver Özdaban için istenen ceza belli oldu

Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri kurmay albay Bekir Furkan Özdaban'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Özdaban ve avukatı hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, önceki celsede alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, buna ilişkin sanık ve avukatının beyanını aldı.

Ardından söz verilen duruşma savcısı, bu aşamada dosyanın tamamlandığını belirterek, esasa ilişkin mütalaasını sunacağını söyledi.

Mütalaasını açıklayan savcı, sanık Özdaban'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Özdaban ve avukatı, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için süre istedi. Bunun üzerine mahkeme duruşmayı erteledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'ya dış müdahalenin yeni aracı yerel silahlı örgütler
Kassel bölge valisi cinayetinde NSU 2.0 izleri
Fed-Trump çekişmesi sözle yönlendirmeyi gölgeliyor
ABD-Türkiye krizinin kazananı olmaz
ABD’nin Kuzey Akım 2'yi engelleme planı

Benzer haberler

Eski başyaver Özdaban için istenen ceza belli oldu

Eski başyaver Özdaban için istenen ceza belli oldu

Metin Topuz'un tutukluluğu devam edecek

Sözde 'yurtta sulh konseyi' için defter kapanmadı

Harp Akademisi sınavlarında darbecilerin soruları çıkmış

Harp Akademisi sınavlarında darbecilerin soruları çıkmış
FETÖ sanıkları 'etkin pişmanlıkta' bulunuyor

FETÖ sanıkları 'etkin pişmanlıkta' bulunuyor
Eski Danıştay üyesi Aydın'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis

Eski Danıştay üyesi Aydın'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis