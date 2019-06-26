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Marmara için sağanak uyarısı

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

İzzet Taşkıran   | 26.06.2019
Marmara için sağanak uyarısı

İstanbul

Marmara Bölgesi'nde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede hava az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Bölgede, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, batı kesimlerinde zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği bölgede ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması isteniyor.

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